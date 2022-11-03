У четвер, 3 листопада, свій 70-річний ювілей святкує відомий український письменник-сатирик Лесь Подерев’янський. Твори Подерв’янського насичені суржиком і відомі широким використанням нецензурної лексики. З цієї нагоди ZAXID.NET публікує міні-тест на знання українських лайливих висловів, який точно сподобається Подерев’янському.

*Вперше цей тест ми публікували у липні 2019 року, після того, як депутатка Верховної Ради від БПП Ольга Богомолець зареєструвала суперечливий законопроект про заборону матюків.