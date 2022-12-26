Христина Гоянюк уже 22 роки пише радіодиктанти, у 2020 році вона єдина в Україні написала радіодиктант без помилок

76-річна львів’янка Христина Гоянюк увійшла до списку переможців всеукраїнського радіодиктанту, допустившись лише однієї помилки. Львів’янка уже 22 роки поспіль пише радіодиктант. Цьогоріч журі визначило 20 переможців радіодикатанту: п’ятеро людей зробили по одній помилці, а 15 – по дві помилки.

Як повідомили в ефірі Українського радіо 26 грудня, на перевірку надійшло більше 30 тисяч електронних листів і майже 10 тисяч паперових. У багатьох листах містилося по декілька текстів диктантів. Листи надійшли з усіх куточків України, включно з тимчасово окупованими територіями, а також з понад 20 країн. П’ять робіт з тих, що були відправлені на перевірку, написані шрифтом Брайля.

Цьогоріч переможцями радіодиктанту стали 20 людей: п’ятеро зробили по одній помилці, а 15 – по дві помилки. Ніхто не написав радіодиктант без жодної помилки. Серед переможців є двоє українських школярів (7 і 10 клас).

Вчителька з Волині Галина Шура та 76-річна лікарка зі Львова Христина Гоянюк серед переможців, які допустили лише по одній помилці. Вони не вперше пишуть радіодиктанти та перемагають, у 2021 році Галина Шура, а у 2020 році Христина Гоянюк єдиними в Україні написали радіодиктанти без жодної помилки.

Також серед переможців, які зробили дві помилки, є Володимир Яслик з Івано-Франківщини.

Повний список переможців: