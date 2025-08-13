Уряд встановив категорії медпрацівників, які можуть претендувати на службове житло за державні гроші

Уряд стимулюватиме медичних працівників, пропонуючи їм службове житло. Хто може претендувати на службове житло та які критерії для його отримання, розповіли в міністерстві охорони здоров’я.

Хто може отримати службове житло

Стимул у вигляді службового житла можуть отримати лікарі та інші медичні працівники, які працевлаштувались в комунальних медзакладах сільських населених пунктів на пріоритетні вакансії. Аналіз таких вакансій відбувається на основі даних з Єдиного вебпорталу вакансій в медзакладах.

Зараз на ресурсі розміщено 980 вакансій в закладах охорони здоров’я сіл і селищ. 798 з них – це вакансії лікарів. Більшість вакансій – 791 – залишаються відкритими вже понад 90 днів, тобто є пріоритетними. Найбільше вільних посад є в Одеській, Житомирській, Кіровоградській, Волинській та Дніпропетровській областях.

Службове житло надаватиметься медикам на час роботи, його купівлю проводитиме лікарня за державні гроші за програмою «Здійснення заходів із забезпечення житлом медичних працівників з метою заповнення вакантних посад у сільській місцевості».

Критерії для отримання службового житла

Уряд ухвалив програму, що регулює процес отримання службового житла медиками. Щоб отримати таке житло, потрібно відповідати наступним критеріям:

бути віком до 50 років;

працювати в сільському або селищному комунальному медзакладі на пріоритетній посаді;

у медпрацівника або його родичів не має бути власного чи службового житла в населеному пункті, де працює медзаклад, або в сусідніх в радіусі 30 км;

обласні центри, Київ, території, де тривають або тривали бойові дії чи є тимчасово окупованими, не підходять під програму;

медзаклад, куди влаштовується людина, має відповідати планам розвитку госпітальних округів і не перебувати в стані припинення.

Також важливо, що заявку на службове житло медпрацівник, який відповідає цим критеріям, має подати до того, як відпрацює на новому місці 120 днів.

Процес отримання службового житла для медиків

Медик, який хоче взяти участь у програмі, самостійно обирає житло, що відповідає її вимогам.

У продавця такого житла мають бути всі необхідні документи й право власності, зареєстроване в Державному реєстрі речових прав. Оціночна вартість житла має бути визначена незалежним оцінювачем і внесена до Єдиної бази даних звітів про оцінку не раніше, ніж за шість місяців до подання. Ціна за квадратний метр житла не може перевищувати середню вартість будівництва житла в регіоні, встановлену Мінрозвитку.

Після обрання житла, медичний працівник подає заяву про його придбання до свого медзакладу. Представники медзакладу перевіряють документи та оглядають обране житло. Якщо все в порядку, документи передають до обласного департаменту охорони здоров’я. Департамент розглядає їх, додає свої пропозиції й надсилає до міністерства охорони здоров’я України. У разі позитивного рішення заклад охорони здоров’я укладає договір купівлі-продажу, визначає житло як службове та передає його у користування медичному працівнику.