Понад мільйон квадратних метрів житла українці купили в кредит

За час дії державної програми пільгового іпотечного кредитування «єОселя» українці взяли кредитів на 30 млрд. Це дані на 14 липня 2025 року, повідомляє пресслужба «Укрфінжитла».

Найкращі рішення стартують з вибору комфортного простору для себе. Затишний квартал MHouse від компанії «Інтергал Буд» – ідеальний вибір. Будинки комфорт-класу дозволяють користуватися всіма перевагами міського життя. Водночас завдяки розташуванню кварталу в дуже спокійному районі, можна насолоджуватися тишею та близькістю до природи.

Доступною іпотекою скористалися 18 122 українці. Найбільше серед учасників програми – військовослужбовців та правоохоронців, які можуть оформити кредит на квартиру під 3% річних. Їх в програмі 9 331. Далі йдуть такі категорії позичальників, які також мають право на ставку 3%:

медики – 1413;

педагоги – 1406;

науковці – 369.

Іпотеку під 7% річних оформили 4 496 українців, які не мали власного житла, 672 переселенці та 411 ветеранів.

Найбільше позичальників – серед людей віком 26-35 років (45%) та 36-45 років (33%). У 2025 році зросла кількість кредитів на житло в новобудовах – до 60% проти 33% торік.

Загалом українці придбали за програмою «єОселя» понад мільйон квадратних метрів житла.