Українці взяли 30 млрд грн кредиту на житло за програмою «єОселя»
За час дії державної програми пільгового іпотечного кредитування «єОселя» українці взяли кредитів на 30 млрд. Це дані на 14 липня 2025 року, повідомляє пресслужба «Укрфінжитла».
Найкращі рішення стартують з вибору комфортного простору для себе. Затишний квартал MHouse від компанії «Інтергал Буд» – ідеальний вибір. Будинки комфорт-класу дозволяють користуватися всіма перевагами міського життя. Водночас завдяки розташуванню кварталу в дуже спокійному районі, можна насолоджуватися тишею та близькістю до природи.
Доступною іпотекою скористалися 18 122 українці. Найбільше серед учасників програми – військовослужбовців та правоохоронців, які можуть оформити кредит на квартиру під 3% річних. Їх в програмі 9 331. Далі йдуть такі категорії позичальників, які також мають право на ставку 3%:
- медики – 1413;
- педагоги – 1406;
- науковці – 369.
Іпотеку під 7% річних оформили 4 496 українців, які не мали власного житла, 672 переселенці та 411 ветеранів.
Найбільше позичальників – серед людей віком 26-35 років (45%) та 36-45 років (33%). У 2025 році зросла кількість кредитів на житло в новобудовах – до 60% проти 33% торік.
Загалом українці придбали за програмою «єОселя» понад мільйон квадратних метрів житла.