Будівельну галузь стимулюють інвестиційні проєкти, промисловість та індивідуальні замовники

Платформа YouControl.Market дослідила будівельний ринок в Україні за минулі роки і повідомляє, де зосереджена найбільша і найменша кількість компаній і підприємців-будівельників.

Активно будують

У 2025 році найбільша кількість будівельних компаній, що працюють в галузі будівництва, зареєстрована в таких регіонах:

Київ – 2489;

Дніпропетровська область – 880;

Львівська – 788;

Одеська – 658.

«Ці регіони формують своєрідний топ центрів будівельної активності в Україні. Така концентрація пояснюється високим рівнем урбанізації, активним житловим і комерційним будівництвом, значною кількістю інвестиційних проєктів, а також великою кількістю замовників як у приватному, так і в державному секторі», – пояснюють аналітики.

Розподіл будівельних компаній за регіонами (інфографіка YC.Market)

Якщо говорити про фізичних осіб підприємців, що працюють в будівельній галузі, то їхня найбільша концентрація в таких регіонах:

Київ – 2101;

Київська область – 1855;

Львівська область – 1583;

Дніпропетровська – 1487;

Івано-Франківська – 1409.

Причинами такої концентрації може бути те, що Київ та Київщина є центром великого обсягу будівництва та ремонту з високою купівельною спроможністю населення та численними приватними замовленнями. Львівщина вирізняється активним розвитком житлового будівництва й близькістю до європейських ринків, що стимулює конкуренцію та якість послуг. Дніпропетровщина має потужну промислову базу та інфраструктурні проєкти, які потребують широкого залучення ФОП.

Розподіл ФОПів, що працюють в будівництві, за регіонами (інфографіка YC.Market)

ЖК City House від компанії «Інтергал Буд» – справжнє місто у місті. На території комплексу є все необхідне для життя: сучасний дитячий та спортивний майданчики, зони відпочинку та прогулянкові алеї, комерційні приміщення, підземний та гостьовий паркінги, а також велопаркінг. Ритм, який диктує Львів. Комфорт, який обираєте ви.

Війна і менше інвестицій

Найменша кількість компаній, які працюють в будівельній галузі, зареєстрована в таких областях України:

Житомирська – 173;

Сумська – 158;

Чернігівська – 143;

Тернопільська – 128;

Чернівецька – 115.

Така ситуація, на думку аналітиків, пояснюється нижчим рівнем урбанізації, обмеженими інвестиційними потоками та меншим попитом на масштабні будівельні проєкти.

«Частково на ситуацію, ймовірно, впливає й географічне розташування: деякі області, як Сумська, Чернігівська, Херсонська, зазнали значного впливу воєнних дій. А деякі мають більш аграрно орієнтовану економіку, що знижує потребу у великому обсязі будівельних робіт», – додають вони.

Вагомим впливовим чинником є також повномасштабне вторгнення Росії в Україну, що призвело до тимчасової зупинки багатьох будівельних проєктів у регіонах з найбільш низькою кількістю компаній, зменшення кількості інвестицій у регіони з підвищеним рівнем небезпеки та міграції значної частини населення.

Щодо ФОПів в будівельній галузі, то найменше їх у таких регіонах:

Волинська область – 614;

Рівненська – 602;

Сумська – 580;

Кіровоградська – 524;

Тернопільська – 471.

«Ймовірно, це пов’язано з нижчим обсягом великих будівельних замовлень та переважно локальним ринком праці. Для окремих регіонів додатковим чинником є міграція робочої сили – багато фахівців виїжджають працювати в інші області чи за кордон, що зменшує кількість активних підприємців на місцях. Також можливий вплив мають обмежені інвестиції у великі інфраструктурні проєкти», – вважають аналітики.

У дослідженні розглядалися компанії та ФОПи, які мають такі КВЕДи: 41.20 – будівництво житлових і нежитлових будівель, 42.11 – будівництво доріг і автострад, 42.12 – будівництво залізниць і метрополітену, 42.13 – будівництво мостів і тунелів, 42.21 – будівництво трубопроводів, 42.22 – будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій.