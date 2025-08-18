Ринок заповнений: де в Україні найбільше будівельних компаній і чому
Платформа YouControl.Market дослідила будівельний ринок в Україні за минулі роки і повідомляє, де зосереджена найбільша і найменша кількість компаній і підприємців-будівельників.
Активно будують
У 2025 році найбільша кількість будівельних компаній, що працюють в галузі будівництва, зареєстрована в таких регіонах:
- Київ – 2489;
- Дніпропетровська область – 880;
- Львівська – 788;
- Одеська – 658.
«Ці регіони формують своєрідний топ центрів будівельної активності в Україні. Така концентрація пояснюється високим рівнем урбанізації, активним житловим і комерційним будівництвом, значною кількістю інвестиційних проєктів, а також великою кількістю замовників як у приватному, так і в державному секторі», – пояснюють аналітики.
Розподіл будівельних компаній за регіонами (інфографіка YC.Market)
Якщо говорити про фізичних осіб підприємців, що працюють в будівельній галузі, то їхня найбільша концентрація в таких регіонах:
- Київ – 2101;
- Київська область – 1855;
- Львівська область – 1583;
- Дніпропетровська – 1487;
- Івано-Франківська – 1409.
Причинами такої концентрації може бути те, що Київ та Київщина є центром великого обсягу будівництва та ремонту з високою купівельною спроможністю населення та численними приватними замовленнями. Львівщина вирізняється активним розвитком житлового будівництва й близькістю до європейських ринків, що стимулює конкуренцію та якість послуг. Дніпропетровщина має потужну промислову базу та інфраструктурні проєкти, які потребують широкого залучення ФОП.
Розподіл ФОПів, що працюють в будівництві, за регіонами (інфографіка YC.Market)
Війна і менше інвестицій
Найменша кількість компаній, які працюють в будівельній галузі, зареєстрована в таких областях України:
- Житомирська – 173;
- Сумська – 158;
- Чернігівська – 143;
- Тернопільська – 128;
- Чернівецька – 115.
Така ситуація, на думку аналітиків, пояснюється нижчим рівнем урбанізації, обмеженими інвестиційними потоками та меншим попитом на масштабні будівельні проєкти.
«Частково на ситуацію, ймовірно, впливає й географічне розташування: деякі області, як Сумська, Чернігівська, Херсонська, зазнали значного впливу воєнних дій. А деякі мають більш аграрно орієнтовану економіку, що знижує потребу у великому обсязі будівельних робіт», – додають вони.
Вагомим впливовим чинником є також повномасштабне вторгнення Росії в Україну, що призвело до тимчасової зупинки багатьох будівельних проєктів у регіонах з найбільш низькою кількістю компаній, зменшення кількості інвестицій у регіони з підвищеним рівнем небезпеки та міграції значної частини населення.
Щодо ФОПів в будівельній галузі, то найменше їх у таких регіонах:
- Волинська область – 614;
- Рівненська – 602;
- Сумська – 580;
- Кіровоградська – 524;
- Тернопільська – 471.
«Ймовірно, це пов’язано з нижчим обсягом великих будівельних замовлень та переважно локальним ринком праці. Для окремих регіонів додатковим чинником є міграція робочої сили – багато фахівців виїжджають працювати в інші області чи за кордон, що зменшує кількість активних підприємців на місцях. Також можливий вплив мають обмежені інвестиції у великі інфраструктурні проєкти», – вважають аналітики.
У дослідженні розглядалися компанії та ФОПи, які мають такі КВЕДи: 41.20 – будівництво житлових і нежитлових будівель, 42.11 – будівництво доріг і автострад, 42.12 – будівництво залізниць і метрополітену, 42.13 – будівництво мостів і тунелів, 42.21 – будівництво трубопроводів, 42.22 – будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій.