Увечері 4 березня російські війська вдарили по цивільному судну під прапором Панами у Чорному морі. Унаслідок атаки є постраждалі серед членів екіпажу. Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За даними Кіпера, під час атаки БпЛА судно виходило з порту Чорноморська з вантажем української кукурудзи. Зерно мали відправити українським морським коридором на експорт.

Екіпаж судна евакуювали, постраждалим надали допомогу.

Також внаслідок нічної атаки на південь Одещини виникла пожежа на території недіючої бази відпочинку. Вогонь охопив дерев’яні будинки. Частково зруйновано розташовану поруч чотириповерхову будівлю, пошкоджено цивільний транспорт.

Наслідки атаки РФ півдня Одещини 5 березня (Фото телеграм-каналу Олега Кіпера)

Зауважимо, росіяни регулярно атакують портову інфраструктуру на півдні України. Так, 26 грудня 2025 року ворог пошкодив припортові обʼєкти та цивільні іноземні судна на Одещині та Миколаївщині.