Будинок на вулиці Озерецькій в Луцьку, що опинився під ракетним обстрілом

Багатоповерхівку на вулиці Озерецькій, 12 у Луцьку, яка була пошкоджена внаслідок російської ракетної атаки 6 червня 2025 року, визнали технічно непридатною для проживання та відновлення. Перший підʼїзд уже демонтували, другий також підлягає демонтажу. Про це у середу, 4 березня, повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

За його інформацією, до міської ради надійшов технічний звіт, в якому експерти зазначили, що реконструкція та відновлення під’їзду №2 є технологічно складною, ризикованою та економічно недоцільною.

У технічному звіті рекомендують провести демонтаж цього під’їзду, адже подальша експлуатація секції в такому технічному стані після влучання в будинок і вибуху ракети неможлива та небезпечна.

Через те що будинок визнали непридатним для проживання, власники квартир на вулиці Озерецькій, 12 тепер можуть подавати документи на отримання компенсації за пошкоджене житло, згідно з державними програмами, додав мер.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня росіяни вдарили по Луцьку 15 безпілотниками та шістьма ракетами. Внаслідок обстрілу постраждали 30 людей. 24-річна дівчина і 27-річний чоловік загинули, їхні тіла рятувальники знайшли під уламками однієї з секцій дев'ятиповерхівки на вулиці Озерецькій. Пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі, адмінбудівлі та виробничі приміщення в Луцьку.

11 червня під час позачергової сесії з бюджету Луцької громади повідомили, що 141 квартира стала непридатною для проживання після російської атаки. Депутати проголосували за виділення 500 тис. грн з резервного фонду місцевого бюджету на тимчасовий захист пошкодженого майна, а також усунення наслідків руйнації.

2 липня 2025 року за висновками науково-дослідної лабораторії експлуатаційної надійності будівель і споруд Національного університету водного господарства та природокористування під’їзд № 1 будинку на вулиці Озерецькій, 12 було визнано непридатним для проживання. 1 жовтня 2025 року у Луцьку розпочали роботи з демонтажу під'їзду №1. На ці роботи з міського бюджету виділили понад 9,5 млн грн.