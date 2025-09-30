Пошкоджений внаслідок російської атаки будинок у Луцьку

Луцька влада виділила 9,6 млн грн на демонтаж частини багатоповерхівки на вулиці Озерецькій, яка була зруйнована внаслідок російської ракетної атаки 6 червня. У вересні управління капітального будівництва Луцькради провело закупівлю на проведення робіт з розбору конструкцій. Підряд дістався місцевому підприємству «Форест-Україна».

Управління капітального будівництва Луцької міської ради оголосило тендер на демонтаж другої секції девʼятиповерхового будинку на вулиці Озерецькій 5 вересня 2025 року. За підряд змагалися двоє учасників: київське товариство з обмеженою відповідальністю «Монтажбудюг» та луцьке приватне підприємство «Форест-Україна». Останнє запропонувало провести роботи за 9,6 млн грн замість очікуваної вартості 10,9 млн грн і перемогло у тендері.

Згідно з умовами договору, який оприлюднили в електронній системі публічних закупівель Prozorro, «Форест-Україна» має провести демонтаж до 31 грудня 2025 року. У технічному завданні передбачено, що спочатку робітники мають викорчувати дерева біля будівлі, демонтувати дитячий майданчик, подбати про газові труби та електродроти, що можуть заважати роботам.

Далі підрядники мають розібрати накриття покрівлі, стіни, підлогу, вікна та сантехніку. Руйнувати бетонні й залізобетонні блоки, перекриття, плити балконів і сходові конструкції зобовʼязані гідроножицями й гідромолотом. Підрядник також повинен вивезти будівельне сміття та переробити менші бетонні шматки у щебінь.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, будівельна фірма «Форест-Україна» зареєстрована у 2020 році в Луцьку й належить волинянам Роману та Олені Олійникам. Основний вид діяльності – будівництво житлових і нежитлових будівель.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня росіяни вдарили по Луцьку 15 безпілотниками та 6 ракетами. Внаслідок обстрілу постраждали 30 людей, 24-річна дівчина і 27-річний чоловік загинули, їхні тіла рятувальники знайшли під уламками однієї з секцій дев'ятиповерхівки на вулиці Озерецькій. Пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі, адмінбудівлі та виробничі приміщення в Луцьку.

11 червня під час позачергової сесії з бюджету Луцької громади повідомили, що 141 квартира стала непридатною для проживання після російської атаки. Депутати проголосували за виділення 500 тис. грн з резервного фонду місцевого бюджету на тимчасовий захист пошкодженого майна, а також усунення наслідків руйнації.