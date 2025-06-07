Рятувальники завершили розбір завалів на місці російського удару в Луцьку

У Луцьку рятувальники виявили під завалами житлового будинку, який постраждав від російського обстрілу, тіло молодої дівчини. Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук. Тіло її хлопця дістали напередодні.

Зазначається, що під час розбору завалів у ніч на 7 червня рятувальники виявили тіло 24-річної дівчини. 6 червня з-під завалів дістали тіло її хлопця. У суботу в Луцьку оголосили Днем жалоби за загиблими.

У ДСНС додали, що пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки в Луцьку завершили. Крім двох загиблих, ще 30 людей постраждали. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки, адміністративні споруди, меблевий цех, виробничі приміщення та автомобілі.

Нагадаємо, в ніч на пʼятницю, 6 червня, Волинь опинилася під комбінованою атакою з боку російських військ. По Луцьку росіяни вдарили 15 безпілотниками та 6 ракетами.