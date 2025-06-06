Лучани біля пошкодженої внаслідок російської атаки багатоповерхівки

У ніч на пʼятницю, 6 червня, Волинь опинилася під комбінованою атакою з боку російських військ. Пошкоджені багатоквартирні і приватні будинки, автомобілі, адмінбудівлі та виробничі приміщення в Луцьку. Наразі відомо про щонайменше 15 постраждалих. Про це повідомила пресслужба головного управління ДСНС у Волинській області.

За інформацією міського голови Луцька Юрія Поліщука, росіяни вдарили по місту 15 безпілотниками та 6 ракетами. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі, адмінбудівлі та комерційні обʼєкти в Луцьку, зокрема, меблевий цех та ремонтні приміщення. В окремих навчальних закладах вибиті вікна.

«З пошкодженої девʼятиповерхівки евакуювали пʼятьох людей та кількох домашніх тварин. Рятувальники ліквідували всі займання. На місці події працюють усі служби, залучені понад 100 пожежників і 25 одиниць техніки», – повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС Волині.

Мер Луцька також зазначив, що у наметі біля багатоповерхівки, куди було влучання, присутні працівники міської ради, які нададуть усі необхідні консультації. Також можна звертатися за телефоном (0332)281000 або +380505576768.

«Відселення власників пошкодженого житла відбувається в гуртожиток, або ж можна орендувати житло і міська рада компенсує вартість оренди з розрахунку до 14 тис. грн у місяць», – повідомив Юрій Поліщук.

Додамо, що вночі 6 червня російські окупанти вчергове здійснили масовану атаку на Україну. Під удар потрапили північ та захід України – зокрема, Київ, Чернігів, Луцьк, Тернопіль, Львівщина та Хмельниччина. У Повітряних силах повідомили, що загалом росіяни випустили 407 безпілотників та понад 40 ракет різних типів.