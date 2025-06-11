Пошкоджений внаслідок російської атаки будинок у Луцьку

У Луцьку 141 квартиру в багатоповерхівках на вулицях Стрілецькій та Озерській визнали непридатними для проживання внаслідок комбінованої російської атаки 6 червня. З резервного фонду місцевого бюджету виділили 500 тис. грн на тимчасовий захист пошкодженого майна, а також усунення наслідків ворожого обстрілу. Відповідне рішення депутати ухвалили під час засідання виконавчого комітету у вівторок, 10 червня.

Так, мешканцям пошкоджених багатоповерхівок запропонували оселитися у гуртожитках або орендувати житло вартістю до 14 тис. грн, витрати на яке компенсують з резервного фонду міського бюджету. Для отримання матеріальної допомоги необхідно звернутися у департамент соціальної політики з такими документами:

заява для отримання матеріальної допомоги;

документ, який посвідчує особу отримувача;

довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

інформація про рахунок у банківській установі та його реквізити;

договір найму (оренди) житла;

інші документи (за потреби).

Крім того, депутати проголосували за виділення 500 тис. грн з резервного фонду місцевого бюджету за тимчасовий захист пошкодженого майна, а також усунення наслідків руйнації.

Нагадаємо, росіяни вдарили по місту 15 безпілотниками та 6 ракетами. У результаті обстрілу були пошкоджені багатоквартирні і приватні будинки, автомобілі, адмінбудівлі та виробничі приміщення в Луцьку. Двоє людей загинули, а 30 – постраждали.

На сайті Луцької міськради повідомили про три способи відновлення зруйнованого житла:

перший – це державна програма Є-відновлення. Комісія складе акт по кожній квартирі, яка постраждала, та завантажить їх у систему, після чого люди зможуть отримати від держави грошову компенсацію;

другий – власники самі відремонтують пошкоджене майно і звернуться в міську раду з відповідними чеками, після чого їм компенсують витрати;

третій – міська рада самостійно виконуватиме ремонт за гроші міського бюджету.

Складання актів обстеження пошкодженого майна та приймання звернень здійснюється у департаменті житлово-комунального господарства міської ради за адресою: м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 40а.

До звернення необхідно долучити копії паспорту та ідентифікаційного коду власника або одного з співвласників житла, а також документи про право власності на житло, технічний паспорт і роздруковані фото пошкоджень.