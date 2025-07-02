Пошкоджений внаслідок російської атаки будинок у Луцьку

Під’їзд багатоповерхівки на вулиці Озерецькій у Луцьку, який найбільше постраждав внаслідок російської ракетної атаки 6 червня, визнали технічно непридатним для проживання людей. Його демонтують, щоб збудувати новий. Про це повідомила 2 липня пресслужба Луцької міськради.

Експертна комісія після обстеження будинку на вул. Озерецькій, 12 вирішила, що перший підʼїзд зазнав значних руйнувань і не підлягає відновленню.

«Після демонтажу аварійної частини будинку проведуть додаткову експертизу другого підʼїзду. Це необхідно для перевірки конструкцій, щоб упевнитись у відсутності можливих прихованих пошкоджень. Лише після цього стане відомо, чи зможуть жителі будинку безпечно повернутися у свої квартири», – повідомляють у міськраді.

Наразі жителі почергово вивозять речі з другої секції будинку, а мешканці першої секції зможуть це зробити лише після підсилення будівельних конструкцій та у супроводі працівників ДСНС. Відтак розроблять проєктно-кошторисну документацію для відновлення будинку.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня росіяни вдарили по Луцьку 15 безпілотниками та 6 ракетами. Внаслідок обстрілу постраждали 30 людей, 24-річна дівчина і 27-річний чоловік загинули, їхні тіла рятувальники знайшли під уламками однієї з секцій дев'ятиповерхівки на вулиці Озерецькій. Пошкоджень зазнали багатоквартирні і приватні будинки, автомобілі, адмінбудівлі та виробничі приміщення в Луцьку.

11 червня під час позачергової сесії з бюджету Луцької громади повідомили, що 141 квартира стала непридатною для проживання після російської атаки. Депутати проголосували за виділення 500 тис. грн з резервного фонду місцевого бюджету на тимчасовий захист пошкодженого майна, а також усунення наслідків руйнації. Водночас мешканцям багатоповерхівок пообіцяли компенсувати вартість оренди тимчасового житла до 14 тис. грн на місяць.