фото Юрія Валька

Нові камери фіксації порушень ПДР запрацюють 6 березня

З п’ятниці, 6 березня, на дорогах України запрацюють ще 37 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Зокрема, дев’ять камер фіксації встановлять на дорогах Львівщини. Як повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, 35 комплексів фіксації порушень ПДР встановлять у нових місцях, а два прилади відновлять роботу. Загальна кількість камер на дорогах України становитиме 377. У Львівській області нові камери фіксації порушень ПДР з’являться на таких дорогах: 10 км+300 автодороги Львів – Самбір – Ужгород Н-13 (с. Підгайці, напрямок спрямування приладу с. Великий Любінь)

532 км+842 автодороги Київ – Чоп М-06 (Ямпіль, напрямок спрямування приладу с. Кам'янопіль)

137 км+290 автодороги Ковель – Жовква Р-15 (Великі Мости, напрямок спрямування приладу м. Шептицький)

56 км+820 автодороги Львів – Шегині М-11 (Берегове, напрямок спрямування приладу с. Твіржа)

24 км+490 автодороги Львів – Шегині М-11 (Городок, напрямок спрямування приладу м. Львів)

151 км+021 автодороги Ковель – Жовква Р-15 (Туринка, напрямок спрямування приладу с. В’язова)

584 км+510 автодороги Київ – Чоп М-06 (Розвадів, напрямок спрямування приладу м. Львів)

10 км+165 автодороги Львів – Меденичі – Пустомити Т-14–16 (Малечковичі, напрямок спрямування приладу с. Наварія)

645 км+057 автодороги Київ – Чоп М-06 (Верхнє Синьовидне, напрямок спрямування приладу м. Стрий).

