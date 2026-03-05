Після підозри у хабарництві Володимира Семенину звільнили з посади начальника управління Служби судової охорони Львівщини

У родичів колишнього начальника Служби судової охорони Львівщини Володимира Семенини, якого торік затримали за підозрою у хабарництві, знайшли майна на мільйони доларів. Про це першим повідомило видання «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу Печерського райсуду Києва про арешт речей та документів.

Як вказано в ухвалі, ДБР проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення). Слідство встановило, що протягом 2019-2025 років начальник управління Служби судової охорони Львівщини Володимир Семенина набув активи, які суттєво перевищують його доходи. За даними правоохоронців, посадовець використовував наближених осіб, родичів та підконтрольні суб’єкти господарської діяльності.

У матеріалах справи вказано, що із 2019 по 2025 рік начальник судової охорони Львівщини придбав та оформив на родичів чи наближених осіб низку об’єктів нерухомості. Правоохоронці вважають, що уже експосадовець та його рідні ведуть спосіб життя, який перевищує їхні законні доходи.

У судовій ухвалі згадують про:

Квартиру площею 68,6 м2, яка вартувала 210 тис. доларів, оформлену на колишню дружину Семенини Світлану Радомську.

Mercedes-Benz GLE 350В (2021 року випуску), вартістю 80 тис. доларів, та Volkswagen Passat (2019 року) за 30 тис. доларів, які придбала його колишня дружина.

Колишня дружина Семенини є співзасновницею ПП «Форум-2» (частка 33%), яке орендує землю у Пасіках-Зубрицьких, де розташований готельно-розважальний комплекс «Копа» (загальна площа будівель і споруд становить 2553,5 м2). Цим комплексом володіє ПП «Форум-2», а також, як вказано у судовій ухвалі, активну участь у керівництві бере Володимир Семенина. За даними слідства, приблизна вартість комплексу 25 млн доларів.

На сина посадовця Олега оформлені три паркомісця на вул. Пекарській загальною вартістю близько 60 тис. доларів, а також ще одне паркомісце за іншою адресою вартістю 15 тис. доларів.

На сина також оформлені три квартири (52,9 м2, 200 м2, 178,1 м2) приблизною вартістю 150 тис. доларів, 600 тис. доларів та 300 тис. доларів відповідно.

Ще три паркомісця по 20 тис. доларів кожне оформлені на падчерку, як і три квартири (47,5 м2, 195,5 м2, 150,5 м2) вартістю 150 тис. доларів, 600 тис. доларів, 150 тис. доларів відповідно.

У 2023 році падчерка також придбала авто Toyota Land Cruiser Prado (2022 року випуску) за 45 тис. доларів.

У судові ухвалі вказано, що із 2005 по 2025 рік Володимир Семенина офіційно заробив 5 млн грн після вирахування податків. Його колишня дружина за цей період отримала 20,4 млн грн чистого доходу, син із 2010 по 2025 рік отримав 37 млн грн чистого доходу, падчерка із 2001 по 2025 рік отримала 6,1 млн грн доходу після вирахування податків.

Під час обшуку у помешканні ексначальника судової охорони Львівщини правоохоронці виявили вісім золотих злитків (від 2 до 20 грам), швейцарські годинники Patek Philippe та Vacheron Constantin, пам’ятні монети та набори монет, золоті запонки, низку документів та ін.

Суддя Тетяна Гуртова задовольнила клопотання прокурора та наклала арешт на вилучене під час обшуку майно. Ухвалу суд виніс наприкінці січня 2026 року, але її оприлюднили у судовому реєстрі на початку березня 2026 року.

Нагадаємо, що у червні 2025 року 61-річного начальника судової охорони Львівщини Володимира Семенину затримали за підозрою у хабарництві після одержання 4 тис. доларів. За даними правоохоронців, полковник обіцяв знайомому влаштувати його на роботу у службу судової охорони. Після цього його звільнили з посади начальника управління Служби судової охорони Львівщини, де він працював із 2019 року.

ZAXID.NET повідомляв, що Володимир Семенина багато років працював у правоохоронних органах, зокрема очолював обласне ДАІ Тернополя, а 2008 році став керівником ДАІ Львівщини. Він тісно співпрацював із колишнім керівником львівської міліції, генералом Василем Пісним. Серед іншого, у 2008 році Василь Пісний отримав ділянку під будівництво будинку у подарунок від Володимира Семенини. У 2014 році його призначили начальником ДАІ Буковини, проти його призначення навіть влаштовували пікети.

До серпня 2019 року Володимир Семенина був помічником голови Нацполіції України, до і після цієї посади працював у департаменті поліції охорони.