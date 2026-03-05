Момент вибуху в Саратові 5 березня

У ніч на четвер, 5 березня, безпілотники знову атакували нафтопереробний завод у Саратовській області РФ. Про це повідомили моніторингові телеграм-канали.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін написав про трьох постраждалих в регіоні в результаті атаки безпілотників цієї ночі.

За його словами, через атаку пошкоджено вікна в кількох соцустановах і житлових будинках.

Водночас за даними моніторингових проєктів, метою атаки був НПЗ в Саратові.

Увага: відео містять ненормативну лексику! 18+

Телеграм-канали Exilenova+ і Supernova+ також повідомили про атаку на завод «Побєда» в Армавірі в Краснодарському краї РФ.

Увага: відео містить ненормативну лексику! 18+

За інформацією російського міноборони, їхня ППО нібито збила близько 76 безпілотників цієї ночі. З них 33 дрони знищили над територією Саратовської області.

Зазначимо, українська сторона офіційно не коментувала атаку на РФ цієї ночі.

Нагадаємо, Саратовський НПЗ є одним з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Він належить до корпорації «Роснєфть». Станом на 2024 рік обсяг перероблювання нафти підприємством становив близько 5,8 млн тонн.

НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, дорожніх і покрівельних бітумів, вакуумного газойлю та технічної сірки. Підприємство забезпечує паливом російську армію та є одним із ключових у постачанні нафтопродуктів до європейської частини РФ.

Востаннє підприємство зазнавало атаки, зокрема, в листопаді минулого року.