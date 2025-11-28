У ніч на 28 листопада Сили оборони уразили низку військових об’єктів на території Росії. Під ударом, зокрема, були Саратовський НПЗ в Росії, склад БпЛА на аеродромі «Саки» в окупованому Криму та інші. Про це пише Генеральний штаб ЗСУ.

Унаслідок атаки на Саратов на території місцевого нафтопереробного підприємства зафіксували серію вибухів, після яких виникла пожежа. Результати влучань уточнюються.

Зазначається, що підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів, серед яких бензини, мазут, дизельне пальне, сірка технічна тощо. Завод залучений до забезпечення потреб окупаційної армії РФ.

Відео 18+ Присутня ненормативна лексика!

Також було уражено місце зберігання безпілотників на аеродромі Саки в Новофедорівці, що в окупованому Криму.

«За попередньою інформацією, на аеродромі уражено декілька об’єктів ППО, зокрема, “Панцир-С1” та “ТОР-М2”. Після подавлення засобів протиповітряної оборони противника, знищено ангар, де зберігалися ворожі безпілотники “Оріон” і “Форпост», – повідомили військові.

Разом з цим, під удар Сил оборони потрапили командно-диспетчерський пункт управління противника та військовий вантажний автомобіль «КамАЗ». Ступінь завданих збитків уточнюється.

Генштаб зафіксував влучання на окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Військові уразили райони зосередження російських окупантів та склади пально-мастильних матеріалів. Результати уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 26 листопада дрони атакували Чебоксари Чуваської Республіки РФ. Під атакою опинився місцевий військовий завод, що виробляє деталі для ракет та авіабомб.