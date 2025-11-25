Внаслідок атаки міг постраждати експериментальний російський літак

У ніч на вівторок, 25 листопада, територію Росії вчергове атакували безпілотники. Нічна атака припала, зокрема, на місто Таганрог Ростовської області, де розташований військовий аеродром.

За даними губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря, у Таганрозі пошкоджені будинки та автомобілі, а в промисловій зоні загорівся склад. Згодом росіянин заявив про трьох загиблих.

Російські телеграм-канали повідомили, що в Таганрозі лунали вибухи біля злітно-посадкової смуги Таганрозького авіаційного науково-технічного комплексу імені Берієва та аеродрома «Таганрог-Южний». На відео, оприлюднених росіянами, видно сильне загоряння в районі аеродрому.

Зверніть увагу – на відео присутня нецензурна лексика

OSINT-ресурс Exilenova+ припускає, що внаслідок атаки в Таганрозі уразили літак дальнього радіолокаційного виявлення Beriev А-60. Про ураження літака також повідомив «Мілітарний» – видання порівняло уражену техніку та зображення А-60.

А-60 – експериментальна авіалабораторія та носій лазерної зброї. У відкритому доступі є інформація про два літаки такої моделі. Літак став носієм авіаційного варіанту мегаватного лазера, що планувалося вивести в космос як 17Ф19Д «Скіф-Д».

Крім того, вночі лунали вибухи у Новоросійську в Краснодарському краю – губернатор регіону Веніамін Кондратьєв стверджує, що атака безпілотників стала однією з найбільш масованих. Місцеві телеграм-канали повідомили, що під час відбиття атаки російська ППО поцілила у житловий будинок.

Увага – на відео присутня нецензурна лексика

У пресслужбі Генштабу наразі не коментували нічну атаку на Росію. Російське міністерство оборони заявило про нібито 249 збитих БпЛА.

Доповнено 10:45. У пресслужбі Генштабу ЗСУ підтвердили дронову атаку на територію Росії. За даними Генштабу, в результаті нічної атаки вдалося уразити низку стратегічних обʼєктів. Удари виконували підрозділи Ракетних військ і артилерії у взаємодії зі Силами спеціальних операцій, берегових ракетних військ ВМС та Сил безпілотних систем. Для атаки Сили оборони застосували реактивні БпЛА «Барс» і крилаті ракети «Нептун».

«Так, зокрема, у м. Таганрог Ростовської області РФ зафіксовано ураження Авіаремонтного заводу “ТАНТК ім. Г.М. Берієва” та підприємства з виробництва БпЛА “Молнія” – “Атлант Аеро”. Спостерігалися численні вибухи та значні пожежі на території об'єктів. Під час удару по заводу “ТАНТК ім. Г.М. Берієва” ймовірно уражено експериментальний літак А-60. Також дане підприємство здійснює ремонт і модернізацію літаків ДРЛВ А-50 та російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Крім того, Сили оборони уразили нафтовий термінал «Шесхаріс» у Новоросійську, а також нафтопереробний завод «Туапсинський» у Краснодарському краї. Також, за попередніми даними, у Новоросійську уразилипристрої наливу та зливу нафти до танкерів та пускову установку зі складу зенітно-ракетного комплексу С-400.