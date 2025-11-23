БпЛА вдарили по Шатурській ГРЕС

Зранку у неділю, 23 листопада, на території Шатурської ГРЕС спалахнула пожежа після атаки безпілотників. Про це повідомили російські телеграм-канали.

Зранку у неділю в російському місті Шатура Московської області пролунали вибухи. Губернатор Андрєй Воробйов заявив, що частину дронів знищила російська ППО, але кілька безпілотників впали на територію станції у місті Шатура, що за 120 км від Москви.

З’ясувалося, що БпЛА вдарили по Шатурській ГРЕС, на об'єкті виникла пожежа. Регіональне Міністерство надзвичайних справ уточнило, що там загорілися одразу три трансформатори.

Шатурська ГРЕС імені В. І. Леніна – це теплова електростанція потужністю 1500 МВт, розташована в місті Шатура Московської області. Вона є однією з найстаріших електростанцій у Росії.

OSINT-спільнота «Кіберборошно» встановила горіння в районі двох трансформаторів енергоблоків потужністю 210 МВт.

Пожежа на Шатурській ГРЕС

На опублікованому відео помітний стовп вогню, який утворився внаслідок ураження газорозподільної станції, від якої живиться енергоблок потужністю 400 МВт німецького виробництва.





«Сумарні втрати енергогенерації, за підрахунками, становлять близько 820 МВт. Частина енергоблоків електростанції на момент атаки перебувала на ремонті. Які саме – ідентифікувати не вдалося, тому ступінь загальних втрат генерації визначити складно», – додають у дописі.

Нагадаємо, 18 листопада дрони атакували дві ТЕС на окупованій частині Донецької області, багато населених пунктів залишилися без світла.