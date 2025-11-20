Заграва від пожежі на Рязанському НПЗ 20 листопада

У ніч на четвер, 20 листопада, російську Рязань масовано атакували безпілотники. Унаслідок атаки сталася пожежа в районі місцевого нафтопереробного заводу. Про це повідомили моніторингові проєкти та російські телеграм-канали.

Жителі Рязані розповіли, що чули вночі не менше 10 вибухів.

Водночас губернатор Рязанської області Павло Малков заявив, що уламки збитих дронів впали в кількох районах Рязані, однак постраждалих і серйозних пошкоджень цивільної інфраструктури немає.

«Через падіння уламків сталося загоряння на території одного підприємства. За попередньою інформацією, постраждалих немає, матеріальні збитки оцінюють», – додав Малков.

Обмеження рух транспорту по Рязані влада пояснила буцімто «ліквідацією наслідків падіння уламків».



Водночас сигнатури NASA FIRMS фіксують пожежу саме на території Рязанського НПЗ, повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Місце пожежі в Рязані (візуалізація Петра Андрющенка)

Міноборони країни-агресора заявило, що протягом ночі російська ППО перехопила та знищила 65 українських БпЛА літакового типу над сімома областями (Воронезька, Рязанська, Бєлгородська, Тульська, Брянська, Липецька і Тамбовська області) та окупованим Кримом.

Зауважимо, на час публікації новини Генеральний штаб ЗСУ не коментував наслідки нічної атаки на Росію.

Додамо, Рязанський нафтопереробний завод входить до складу підсанкційної корпорації «Роснєфть». Завод залучений до забезпечення Збройних сил РФ, зокрема Повітряно-космічних сил російських окупантів. Фактична переробка нафти підприємством в останні роки становила близько 12-13 млн тонн на рік. У жовтні стало відомо, що НПЗ частково зупинив роботу після атаки дронів. Востаннє підприємство уражали в ніч на 15 листопада.