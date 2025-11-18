В ніч на 18 листопада Зуївська ТЕС була пошкоджена внаслідок атаки БпЛА

У ніч на вівторок, 18 листопада, дрони атакували дві ТЕС на окупованій частині Донецької області, багато населених пунктів залишилися без світла. Про це повідомив ватажок так званої «ДНР» Денис Пушилін.

В ніч на 18 листопада Зуївська і Старобешівська ТЕС були пошкоджені внаслідок атаки БпЛА. На електростанціях зупинилися котельні та фільтрувальні станції, багато населених пунктів тимчасово окупованої Донеччини залишилися без світла.

«Унаслідок безпрецедентної атаки на енергосистему Республіки пошкоджено Зуївську і Старобешівську ТЕС. Знеструмлено багато населених пунктів, через що зупинилися котельні, фільтрувальні станції», – написав Пушилін.

Зокрема, без світла залишилися Іловайськ та наближені населені пункти. Проблеми із напругою виникли в Макіївці та деяких районах Донецька.

Нагадаємо, 17 листопада стало відомо, що спецпризначенці Головного управління розвідки здійснили чергову успішну операцію на території тимчасово окупованої Донеччини, уразивши російську протиповітряну оборону.