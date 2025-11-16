Новокуйбишевський нафтопереробний завод

Підрозділи Сил оборони атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод в Самарській області РФ та склад безпілотників російського підрозділу «Рубікон» на окупованій частині Донеччини. Про це 16 листопада в соцмережах повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Військові повідомили про вибухи та пожежу на території Новокуйбишевського НПЗ у Волзькому регіоні РФ. Цей нафтопереробний завод, який належить підсанкційній «Роснєфті», щорічно переробляє 8,8 млн тонн нафтопродуктів. Підприємство виробляє понад 20 різновидів товарної продукції. Підприємств залучене у забезпечення російської окупаційної армії – є одним з основних виробників пального найвищого сорту для реактивних двигунів. Ступінь завданих збитків ворожому підприємству уточнюється.

Уночі жителі Новокуйбишевська публікували відео, де зафіксували звуки вибухів та стовпи диму.

Увага! У відео звучить нецензурна лексика!

Також ударів зазнали база зберігання БпЛА підрозділу «Рубікон» та перекачувальна станція пально-мастильних матеріалів на окупованій території Донецької області.

Яке саме озброєння застосували Сили оборони для ураження об’єктів, у пресслужбі Генштабу не уточнили. Однак відомство поділилось відео запуску українських реактивних дронів «Барс».

Нагадаємо, 15 листопада ЗСУ здійснили успішну атаку на НПЗ «Рязанський». Там пошкоджено установки переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-4 та ЕЛОУ-АВТ-6, резервуар з нафтопродуктами й естакаду трубопроводів.