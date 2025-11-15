В Росії через атаку дронів припинила трансляцію секретна військова радіостанція

Внаслідок атаки безпілотників в Росії припинила мовлення секретна військова радіостанція «УВБ-76». Її роботу пов’язують з російським ядерним комплексом «Периметр». Про це повідомляють російські ЗМІ та UNITED24.

За даними російських медіа, а також телеграм-каналів, радіостанція «УВБ-76» припинила роботу у п’ятницю, 14 листопада. Це сталось внаслідок влучання безпілотника в електропідстанцію на території Росії. Точно невідомо, де розташовані центри мовлення станції, однак у 2016 році висували припущення, що вони можуть бути у Воронежі, Пскові і селище Бугри Ленінградської області. У 2018 році було підтверджено розташування передавача у передавальному радіоцентрі 60 вузла зв'язку «Вулкан» міноборони Росії (селище Керро Ленінградської області).

Російську короткохвильову радіостанцію системи «Моноліт» «УВБ-76» також називають «жужжалка» або станція «Судного дня». Вперше на цю станцію звернули увагу в 1980 році, однак існують припущення, що вона розпочала роботу у 1975 році. Відомо, що «жужжалка» має засекречене військове призначення. «УВБ-76» транслює безперервний гул, який інколи переривається унікальними зашифрованими повідомленнями – радіограмами з використанням фонетичної абетки. За весь час мовлення «жужжалки» жодного разу не була озвучена назва станції або її позивний.

За даними ВВС, радіовежа станції «УВБ-76» підключена до російської ракетної системи «Периметр» й випромінює сигнал так званої «Мертвої руки», який має викликати ядерний удар у відповідь, якщо сигнал буде перерваний в результаті ядерної атаки проти Росії.

Система «Периметр», яку Західній Європі та США називають Мертвою рукою (англ. Dead Hand), – комплекс автоматизованого управління масованим ядерним ударом у разі знищення командного центру, розроблений у Радянському союзі. Офіційно існування системи «Периметр» не підтверджене, однак у США її вважають реальною загрозою. У 2024 році російський воєначальник Андрєй Картополов заявляв, що «УВБ-76» не має відношення до «Периметру», однак, за його словами, радіостанція «дійсно має свою функцію й своє досить важливе завдання».

До слова, наприкінці липня заступник голови ради безпеки Росії Дмітрій Мєдвєдєв пригрозив США застосуванням ядерного озброєння. У відповідь на слова Дональда Трампа про «мертві економіки» Індії та Росії Дмітрій Мєдвєдєв порадив президенту США пригадати постапокаліптичний телесеріал «Ходячі мерці», а також «як може бути небезпечна "мертва рука"».

Погрози Мєдвєдєва відверто обурили Трампа й він наказав розгорнути два атомні підводні човни «у відповідних регіонах». Президент США пояснив, що ухвалив таке рішення «про всяк випадок, якщо ці дурні та провокаційні заяви будуть чимось більшим, ніж просто заяви».