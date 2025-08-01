Дональд Трамп наказав розгорнути два атомні підводні човни

Дональд Трамп на тлі ядерних погроз заступника голови ради безпеки Росії Дмітрія Мєдвєдєва заявив, що наказав розгорнути два атомні підводні човни «у відповідних регіонах». Про це президент США повідомив у своїй соцмережі Truth Social, передає «Європейська правда».

«Ґрунтуючись на вкрай провокаційних заявах колишнього президента Росії Дмітрія Мєдвєдєва, який зараз є заступником голови Ради безпеки Російської Федерації, я наказав розмістити два атомні підводні човни у відповідних регіонах про всяк випадок, якщо ці дурні та провокаційні заяви будуть чимось більшим, ніж просто заяви. Слова дуже важливі і часто можуть призвести до непередбачуваних наслідків, сподіваюся, це не буде один із таких випадків», – повідомив Дональд Трамп.

Американський президент не уточнив, де саме будуть розгорнуті атомні підводні човни, однак наголосив на сподіванні, що заяви Мєдвєдєва не призведуть до «непередбачуваних наслідків».

Кілька російських ЗМІ, зокрема пропагандистська інформагенція «РИА Новости», звернулись до Пентагону та Білого дому за коментарями щодо розташування американських атомних субмарин, однак наразі російські журналісти не отримали відповіді. Зауважимо, що російський телеграм-канал «Осторожно новости» припускає, що згадані підводні човни, розташовуватимуться біля Росії.

Що сказав Дмітрій Мєдвєдєв

У відповідь на слова Дональда Трампа про «мертві економіки» Індії та Росії Дмітрій Мєдвєдєв 31 липня порадив президенту США пригадати постапокаліптичний телесеріал «Ходячі мерці», а також «як може бути небезпечна "мертва рука"».

Мертвою рукою (англ. Dead Hand) у Західній Європі та США називають радянську систему «Периметр» – комплекс автоматизованого управління масованим ядерним ударом у разі знищення командного центру. Офіційного підтвердження існування системи «Периметр» немає, однак у США її вважають реальною загрозою.

Нагадаємо, наприкінці липня Дональд Трамп різко відреагував на висловлювання Дмітрія Мєдвєдєва, який заявив, що дедлайн Трампа щодо припинення війни проти України наближає США до війни з Росією. Американський президент порадив Мєдвєдєву «слідкувати за словами» та назвав його «провальним експрезидентом».

«Скажіть Мєдвєдєву, провальному колишньому президенту Росії, який досі вважає себе президентом, стежити за своїми словами. Він заходить на дуже небезпечну територію!», – написав Трамп.