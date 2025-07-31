Дональд Трамп прокоментував погрози Мєдвєдєва про наближення війни між Росією та США

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп різко відреагував на слова заступника голови ради безпеки Росії Дмітрія Мєдвєдєва, який заявив, що дедлайн Трампа щодо укладення мирної угоди з Україною наближає США до війни з Росією. У своїй соцмережі Truth Social американський президент порадив Мєдвєдєву «слідкувати за словами» та назвав його «провальним експрезидентом».

«І скажіть Медведєву, провальному колишньому президенту Росії, який досі вважає себе президентом, стежити за своїми словами. Він заходить на дуже небезпечну територію!», – написав Трамп.

Крім того, Дональд Трамп згадав торгівельні звязки Росії та Індії, проти якої напередодні запровадив 25% мита за купівлю в росіян нафти та зброї.

«Мені байдуже, що Індія зробить з Росією. Вони можуть разом зруйнувати свої мертві економіки, мені байдуже. Ми мали дуже мало справ з Індією, їхні мита занадто високі, одні з найвищих у світі. Так само Росія і США майже не ведуть спільних справ. Давайте це так і залишимо», – написав американський президент.

Зазначимо, різка реакція Трампа відбулася на критику з боку Мєдвєдєва про запровадження 10-денного терміну для укладення мирної угоди з Україною.

«Трамп грає в ультиматум з Росією: 50 днів чи 10… Йому слід пам’ятати дві речі: 1. Росія – це не Ізраїль і навіть не Іран. 2. Кожен новий ультиматум – це загроза і крок до війни. Не між Росією й Україною, а з його власною країною», – заявив тоді він.

Нагадаємо, 28 липня Дональд Трамп заявив, що дає російському диктатору Владіміру Путіну 10 днів на укладання мирної угоди з Україною. У разі відмови РФ, США запровадять нові мита і вторинні санкції. У Кремлі заявили, що «взяли до відома» заяву президента Трампа про зменшення терміну для досягнення перемир’я між РФ та Україною. За словами речника Путіна Дмітрія Пєскова, Росія «продовжить СВО для захисту своїх інтересів».