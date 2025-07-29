Президент США дав російському диктатору час до 8 серпня

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 29 липня, заявив, що дає російському диктатору Владіміру Путіну 10 днів на укладання мирної угоди з Україною. У разі відмови РФ, США запровадять нові мита і вторинні санкції. Про це американський президент сказав під час спілкування із журналістами на борту Air Force One.

«Десять днів відсьогодні. А потім ми введемо мита. Я не знаю, чи це вплине на Росію... Тому що він (йдеться про Путіна, – ред.), ймовірно, хоче, щоб війна тривала. Але ми введемо мита й інші заходи, які зазвичай застосовують. Це може вплинути на Росію, а може й ні, але потенційно – так», — заявив президент США.

Трампа також запитали, чи отримував він якісь сигнали з боку РФ після останнього ультиматуму 10-12 днів.

«Я не отримав жодної відповіді від Путіна. Це ганьба», – прокоментував він.

Трамп переконаний, що введення мит не вплине на світові ціни на нафту, оскільки США можуть збільшити видобуток.

Нагадаємо, 28 липня президент США заявив, що він «дуже розчарований» Владіміром Путіним і «скоротить» свій раніше озвучений 50-денний термін, до якого російський лідер мав погодитися на укладення мирної угоди з Україною до 10-12 днів.

Як пояснив Трамп, він незадоволений постійними порушеннями домовленостей Путіним. Він також додав, що більше не зацікавлений у розмовах з лідером РФ.

Заступник голови Радбезу Росії Дмітрій Медведєв після цього заявив, що такі слова президента США наближають його до війни з РФ.

Уже 29 липня речник російського президента Дмітрій Пєсков повідомив, що Кремль «взяв до відома» заяву президента Трампа про зменшення терміну для досягнення перемир’я між РФ та Україною. За словами Пєскова, Росія «продовжить СВО для захисту своїх інтересів».

«Ми залишаємося відданими мирному процесу для вирішення конфлікту навколо України й забезпечення наших інтересів у ході цього врегулювання», – зазначив Пєсков.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що Путін «відкидає припинення вогню, уникає зустрічі лідерів та затягує війну». На думку міністра, глава Кремля припинить терор, коли буде зламано хребет російської економіки, яка «має системні проблеми», а також позбавлено фінансування воєнний бюджет країни-агресора.

«Сполучені Штати, Європа та Група семи мають необхідну силу для цього. Критично важлива максимальна синхронізація санкцій. Зараз слушний момент. Настав час консолідувати єдиний і сильний санкційний кулак і вдарити по воєнному бюджету Росії з усією силою», – наголосив Сибіга.