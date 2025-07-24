Трамп вирішив діяти в односторонньому порядку

Президент США Дональд Трамп контактує з Сенатом щодо санкцій проти Росії, але хоче особисто ухвалити рішення. Про це у середу, 23 липня, заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Левітт зазначила, що відкликання законопроєкту про введення санкцій проти Росії у Сенаті сталося через те, що Трамп вирішив діяти в односторонньому порядку.

«Президент дуже тісно спілкується зі своїми друзями в Сенаті, особливо з сенатором Ліндсі Грем, щодо цього питання. Але президент завжди стверджував, що він є головнокомандувачем і президентом не просто так, і він був глибоко залучений у цей конфлікт з самого початку», – зазначила речниця.

За словами Левітт, будь-які рішення щодо санкцій Трамп хоче залишити за собою.

Нагадаємо, Трамп обіцяв посилити тиск на Росію, якщо вона не досягне перемир'я з Україною впродовж 50 днів. Проте газета The New York Times писала, що це зупинило двопартійну ініціативу в Сенаті щодо введення жорстких нових санкцій проти країн, які ведуть бізнес з Москвою. Законопроєкт передбачав введення санкцій у розмірі мінімум 500% на імпорт з Росії або з будь-якої країни, яка купує російський уран або нафтопродукти.