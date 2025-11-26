Дрони атакували підприємство «ВНІІР-Прогрес» у Чувашії

У ніч на середу, 26 листопада, дрони атакували Чебоксари Чуваської Республіки Російської Федерації. Під атакою опинився місцевий військовий завод. Про це повідомили російські телеграм-канали.

В ніч на середу вибухи пролунали на околиці Чебоксар і в селі Лапсари, що розташоване приблизно за 10 км від міста. Внаслідок атаки БпЛА на регіон, в одному з районів Чебоксар виникла пожежа і сильне задимлення.

Голова Чуваської Республіки Алєг Ніколаєв підтвердив, що місто атакували дрони, але не уточнив, що саме потрапило під удар. За його словами, пошкоджено два житлові будинки та постраждали двоє людей.

«На жаль, в результаті зафіксовано пошкодження двох житлових будинків. Постраждали двоє жителів, один з них підліток. Всім постраждалим оперативно надано і надається необхідна медична допомога в повному обсязі», – йдеться у повідомленні.

Увага, у відео присутня нецензурна лексика!

Росіяни стверджують, що під удар потрапив військовий завод. Зокрема, телеграм-канал Astra писав, що дрони влучили в АТ «Всеросійський науково-дослідний інститут релебудування». Це російська компанія, що об'єднує кілька електротехнічних і машинобудівних підприємств.

Завод виробляє приймачі супутникового сигналу для боротьби з РЕБ та модулі, які використовуються для ракет та БпЛА. Це підприємство вже не вперше потрапляє під удар. Влітку 2025 року виробництво було тимчасово призупинено через обстріл.