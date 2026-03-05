Україна стала однією з перших країн, яка почала серійно використовувати спеціальні дрони-перехоплювачі

Пентагон та щонайменше одна країна Перської затоки проводять переговори щодо можливого придбання українських дронів-перехоплювачів, призначених для боротьби з іранськими безпілотниками типу Shahed. Про це у четвер, 5 березня, повідомила газета Financial Times з посиланням на представника української оборонної індустрії.

Після початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану країни Перської затоки зіткнулися з ризиком масованих атак іранських дронів Shahed. Тому вони почали шукати ефективні й дешеві засоби протидії таким загрозам.

Як зауважує Financial Times, Україна стала однією з перших країн, яка почала серійно використовувати спеціальні дрони-перехоплювачі. Вартість таких апаратів становить лише кілька тисяч доларів, тоді як іранські безпілотники Shahed оцінюють приблизно у 30 тис. доларів. Для порівняння, ракети-перехоплювачі PAC-3, що застосовуються у системах Patriot, можуть коштувати понад 13,5 млн доларів за одиницю. Через це інтерес до дешевших способів боротьби з дронами суттєво зростає.

З огляду на значні запаси безпілотників у Ірану, у Вашингтоні уважно вивчають український досвід протидії таким атакам. Водночас один з українських посадовців назвав переговори з американською стороною «чутливою темою». Він також наголосив, що будь-який продаж українських систем, навіть якщо вони виробляються за межами країни, має відбуватися за погодженням із Києвом.

Президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Rai Italia, що Україна отримувала сигнали від партнерів із країн Близького Сходу щодо атак іранських дронів-камікадзе по цивільних об’єктах. У зв’язку з цим вони зацікавлені в українському досвіді протидії таким загрозам. Що стосується зброї, то Зеленський наголосив, що Україна перебуває у стані війни та має власні потреби у військовому озброєнні. Зокрема, йдеться про дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони Patriot – PAC-2 та PAC-3. Водночас у партнерів на Близькому Сході є такі ракети, однак використовувати їх проти великої кількості дронів-камікадзе економічно складно, адже це дороговартісне озброєння, а масовані атаки можуть включати сотні або навіть тисячі безпілотників.

«Для людей нічого не шкода, зрозуміло, але в них просто немає стільки ракет. Тому їм потрібні дрони-перехоплювачі, які є в нас. А в нас є дефіцит ракет РАС-2, РАС-3. Тому, якщо говорити про обмін технологіями, обмін зброєю, я думаю, наша країна буде відкрита для цього», – додав президент.

Нагадаємо, 2 березня Зеленський заявив, що запропонував відправити найкращих українських фахівців із перехоплення іранських «шахедів» до країн Близького Сходу, якщо лідери цього регіону переконають російського диктатора Владіміра Путіна погодитися на тимчасове перемир’я у війні проти України.

Та вже 4 березня президент повідомив, що Україна уже домовляється з партнерами про роботу українських експертів безпосередньо в регіоні. Вони можуть допомогти із захистом цивільного населення, стабілізацією ситуації та відновленням безпечного судноплавства.