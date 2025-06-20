Його затримали під час отримання частини хабаря

Начальника територіального управління служби судової охорони Львівщини викрили на хабарі 4 тис. доларів, за які він обіцяв працевлаштування в поліцію. Бійці відділу швидкого реагування ДВБ затримали його разом із спільником-посередником. Слідство не розголошує імен затриманих, однак керівником теруправління служби судової охорони у Львівській області є 61-річний Володимир Семенина.

Як повідомили 20 червня у поліції, керівник пообіцяв знайомому допомогти працевлаштуватися до одного з підрозділів поліції. Проте, коли він зрозумів, що не зможе цього зробити, запропонував влаштувати на службу до служби судової охорони. За це полковник служби судової охорони вимагав 4 тис. доларів. Гроші доручив передати через свого спільника.

«Посадовець запропонував знайомому працевлаштування до одного з правоохоронних органів Львівщини. Він запевняв, що має зв’язки з керівництвом і зможе не лише влаштувати чоловіка, а й забезпечити подальше кар’єрне зростання», – повідомили в ДБР.

Фото поліції

Правоохоронці затримали начальника теруправління та його спільника під час отримання частини хабаря – 3 тис. доларів. Ще тисячу він мав передати після працевлаштування. Їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття неправомірної вигоди) ККУ. Невдовзі суд обере їм запобіжний захід. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

На інцидент відреагувала пресслужба судової охорони Львівщини. Там зазначили, що жо завершення досудового розслідування не можуть розповсюджувати будь-яку інформацію в інтересах слідства.

«Запевняємо, що служба судової охорони завжди стоїть на боці закону, тому ми будемо повністю сприяти проведенню слідства та надавати відповідним правоохоронним органам усю необхідну інформацію для встановлення істини. Ми з нетерпимістю ставимося до будь-яких проявів корупційних чи інших протиправних діянь, тож насамперед важливим є з’ясування всіх обставин справи та справедливого правосуддя», – повідомили у ССО.

Слідчі не розголошують імені затриманого, однак на сайті служби судової охорони начальником територіального управління у Львівській області вказаний Володимир Семенина. Він очолює службу з 2019 року.

Він багато років працював у правоохоронних органах, зокрема очолював обласне ДАІ Тернополя, а 2008 році став керівником ДАІ Львівщини. Він тісно співпрацював із колишнім герівником львівської міліції, генералом Василем Пісним. Серед іншого, у 2008 році Василь Пісний отримав ділянку під будівництво будинку у подарунок від Володимира Семенини. У 2014 році його призначили начальником ДАІ Буковини, проти його призначення навіть влаштовували пікети.

До серпня 2019 року Володимир Семенина був помічником голови Нацполіції України, до і після цієї посади працював у департаменті поліції охорони.