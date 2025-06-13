Ярослава Гадзала затримали 13 червня

Прокуратура повідомила президенту Національної академії аграрних наук Ярославу Гадзалу про підозру в розтраті державних грошей. Він працевлаштував свого водія на різні посади в дерпідприємства, хоча той там фактично не працював, а лише отримував зарплату. Про це у п’ятницю, 13 червня, повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, президент НААН сприяв у працевлаштуванні особистого водія одразу в чотирьох підконтрольних йому державних агропідприємств на різні посади, де він отримував зарплату з державного бюджету. Однак працевлаштований чоловік на цих посадах не працював, а був водієм президента НААН.

«У 2020 році президент НААН особисто затвердив штатні розписи, знаючи, що в кожному з підприємств фігурує той самий водій. Це дало змогу нараховувати зарплату за роботу, якої фактично не було», – повідомили в ДБР.

Слідчі повідомили Ярославу Гадзалу про підозру в пособництві у розтраті чужого майна за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 ККУ). Невдовзі суд обере йому запобіжний захід і відсторонить його від посади.

Фото прокуратури

Нагадаємо, у 2019 році Ярослав Гадзало отримав підозру у втручанні в діляльність працівника правоохоронного органу. В січні 2020 року детективи НАБУ повідомили йому та ще чотирьом посадовцям академії про підозру у причетності до незаконного відчуження 15 га особливо цінних земель НААН, а у травні 2021 року він отримав ще одну підозру в отриманні 4 млн грн хабаря.

У липні 2023 року Служба безпеки провела обшуки у президента Ярослава Гадзала через роздачу 150 тис. га земель академії в приватну власність. Сам президент НААН заперечував, що керівництво Академії отримує гроші за передачу землі під контроль іншим.

Ярослав Гадзало родом з села Артищів Городоцького району Львівської області. У 1995-1998 роках був головою Городоцької РДА, а згодом першим заступником голови Львівської ОДА, на початку 2000-х – головою Львівської облради. У 2007-2010 роках обіймав посаду заступника міністра аграрної політики, після чого став президентом НААН.