Президента НААН Ярослава Гадзала раніше викрили на отриманні хабаря

Суд повторно відсторонив з посади керівника Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзала, якого підозрюють у скоєнні корупційного злочину. Про це у вівторок, 18 травня, повідомили у прес-службі Нацполіції

«17 травня ухвалою слідчого судді керівника Національної академії аграрних наук, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди, повторно відсторонено від займаної посади строком до 8 липня цього року», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці нагадали, що посадовець сприяв у призначенні на посаду керівника одного з державних підприємств, що входять у структуру НААН. Натомість новопризначений керівник мав не перешкоджати укладанню договорів про спільну діяльність між держпідприємством і конкретно визначеними суб’єктами господарської діяльності.

Також підозрюваний сприяв зарахуванню цієї ж особи до списку претендентів на заміщення вакансій академіків і подальшій передачі відповідних матеріалів на розгляд президії НААН. За свою допомогу фігурант отримав «подяку» – елітний позашляховик.

Як інформував ZAXID.NET, Київський апеляційний суд 28 квітня відсторонив від посади керівника Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзала, якого підозрюють у скоєнні корупційного злочину. У грудні 2019 року його підозрювали у втручанні в діяльність працівника правоохоронного органу.

У січні 2020 року детективи НАБУ повідомили Гадзалу та ще чотирьом вищим посадовцям академії про підозру у причетності до незаконного відчуження 15 га особливо цінних земель НААН. 10 грудня 2020 року правоохоронці вручили йому підозру через елітний позашляховик, який він отримав в якості «подяки».

Хто такий Ярослав Гадзало

Ярослав Гадзало родом з села Артищів Городоцького району Львівської області. У 1995-1998 роках був головою Городоцької РДА, а згодом першим заступником голови Львівської ОДА, на початку 2000-х – головою Львівської облради. У 2007-2010 роках обіймав посаду заступника міністра аграрної політики, після чого став президентом НААН.