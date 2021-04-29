Суд відсторонив підозрюваного в хабарництві президента НААН Ярослава Гадзала
Гадзала відсторонили через півроку після викриття на хабарі
Київський апеляційний суд за клопотанням слідчого управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Нацполіції відсторонив від посади керівника Національної академії аграрних наук (НААН), повідомила в четвер, 29 квітня, Національна поліція України. І хоча в повідомленні поліції не вказано імені відстороненого чиновника, з нього випливає, що йдеться про Ярослава Гадзала.
За версією слідства, Гадзало сприяв у призначенні на посаду керівника одного з державних підприємств, що входять у структуру НААН України. У свою чергу новопризначений керівник мав не перешкоджати укладанню договорів про спільну діяльність між державним підприємством та конкретно визначеними компаніями.
Також правоохоронці встановили, що підозрюваний сприяв зарахуванню цієї ж особи до списку претендентів на заміщення вакансій академіків і подальшій передачі відповідних матеріалів на розгляд Президії НААН. За свою допомогу фігурант отримав хабар у вигляді елітного позашляховика.
Про викриття Гадзала на хабарі стало відомо 10 грудня 2020 року. Йому інкримінують ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) ККУ. Йдеться про отримання хабара в сумі, яка в 200 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто від 210200 грн. Таким чином президенту академії загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.
62-річний Гадзало є президентом НААН з 2013 року. На початку 2020 року йому та ще чотирьом топ-посадовцям академії НАБУ оголосило підозру в розкраданні 15 га особливо цінних земель Національної академії аграрних наук.
Хто такий Ярослав Гадзало
Ярослав Гадзало родом з села Артищів Городоцького району Львівської області. У 1995-1998 роках був головою Городоцької РДА, а згодом першим заступником голови Львівської ОДА, на початку 2000-х – головою Львівської облради. У 2007-2010 роках обіймав посаду заступника міністра аграрної політики, після чого став президентом НААН.