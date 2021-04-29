Київський апеляційний суд за клопотанням слідчого управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Нацполіції відсторонив від посади керівника Національної академії аграрних наук (НААН), повідомила в четвер, 29 квітня, Національна поліція України. І хоча в повідомленні поліції не вказано імені відстороненого чиновника, з нього випливає, що йдеться про Ярослава Гадзала.

За версією слідства, Гадзало сприяв у призначенні на посаду керівника одного з державних підприємств, що входять у структуру НААН України. У свою чергу новопризначений керівник мав не перешкоджати укладанню договорів про спільну діяльність між державним підприємством та конкретно визначеними компаніями.

Також правоохоронці встановили, що підозрюваний сприяв зарахуванню цієї ж особи до списку претендентів на заміщення вакансій академіків і подальшій передачі відповідних матеріалів на розгляд Президії НААН. За свою допомогу фігурант отримав хабар у вигляді елітного позашляховика.

Про викриття Гадзала на хабарі стало відомо 10 грудня 2020 року. Йому інкримінують ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) ККУ. Йдеться про отримання хабара в сумі, яка в 200 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто від 210200 грн. Таким чином президенту академії загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

62-річний Гадзало є президентом НААН з 2013 року. На початку 2020 року йому та ще чотирьом топ-посадовцям академії НАБУ оголосило підозру в розкраданні 15 га особливо цінних земель Національної академії аграрних наук.

Хто такий Ярослав Гадзало

Ярослав Гадзало родом з села Артищів Городоцького району Львівської області. У 1995-1998 роках був головою Городоцької РДА, а згодом першим заступником голови Львівської ОДА, на початку 2000-х – головою Львівської облради. У 2007-2010 роках обіймав посаду заступника міністра аграрної політики, після чого став президентом НААН.