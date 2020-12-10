Ярослав Гадзало отримав хабар у вигляді автомобіля

СБУ викрила президента Національної академії аграрних наук України Ярослава Гадзала на отриманні хабара в особливо великих розмірах. За версією слідства, посадовець отримав елітний автомобіль як подяку за включення претендента до списку кандидатів на вакансії академіків.

Як повідомили у четвер, 10 грудня, в СБУ, за такий «подарунок» президент академії гарантував подальшу передачу необхідних матеріалів щодо претендента в академіки на розгляд президії НААН України.

Затримання посадовця проводили працівники СБУ спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Офісу генпрокурора.

Наразі посадовцю повідомлено про підозру у за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) ККУ. Йдеться про отримання хабара в сумі, яка в 200 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто від 210 200 грн. Відтак президенту академії зарожує від п'яти до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

Правоохоронці вирішують питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу, а також встановлюють можливих інших причетних осіб.

З 2013 року президентом НААН є 62-річний Ярослав Гадзало. На початку 2020 року йому та ще чотирьом топ-посадовцям академії НАБУ оголосило підозру в розкраданні 15 га особливо цінних земель Національної академії аграрних наук.

В СБУ не розголошують марку автомобіля, який Ярослав Гадзало отримав у вигляді хабара. У декларації посадовця за 2019 рік є лише дані про Peugeot 307, який придбаний у 2004 році і записаний на дружину.

Ярослав Гадзало родом з села Артищів Городоцького району Львівської області. У 1995-1998 роках був головою Городоцької РДА, а згодом першим заступником голови Львівської ОДА, на початку 2000-х – головою Львівської облради. У 2007-2010 роках обіймав посаду заступника міністра аграрної політики, після чого став президентом НААН.