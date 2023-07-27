Обшуки в помешканні Ярослава Гадзала відбулись 27 липня

Служба безпеки провела обшуки у президента Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзала через роздачу 150 га земель академії в приватну власність. Про це 27 липня повідомила УП з посиланням на джерела правоохоронних органах.

Причиною обшуків є передача 150 тис. га сільськогосподарських земель академії в обробіток приватним особам. Ця схема могла приносити їхнім учасникам 20 млн доларів прибутку на рік.

«Повідомляється, що під час обшук в одному житловому приміщенні був присутній нардеп з "Батьківщини" Андрій Пузійчук, вірогідно, з метою тиску на правоохоронні органи», – повідомила УП.

Нагадаємо, у 2019 році Ярослав Гадзало отримав підозру у втручанні в діляльність працівника правоохоронного органу. В січні 2020 року детективи НАБУ повідомили йому та ще чотирьом посадовцям академії про підозру у причетності до незаконного відчуження 15 га особливо цінних земель НААН, а у травні 2021 року він отримав ще одну підозру в отриманні 4 млн грн хабара.

Ярослав Гадзало родом з села Артищів Городоцького району Львівської області. У 1995-1998 роках був головою Городоцької РДА, а згодом першим заступником голови Львівської ОДА, на початку 2000-х – головою Львівської облради. У 2007-2010 роках обіймав посаду заступника міністра аграрної політики, після чого став президентом НААН.