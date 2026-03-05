Директора заводу підозрюють у масштабному незаконному видобутку цеоліту на Закарпатті
Сума завданих державі збитків становить понад 11 млн грн
Правоохоронці оголосили підозру директору Сокирницького цеолітового заводу, який організував незаконний видобуток копалин на понад 11 млн грн. Посадовцеві загрожує до 8 років ув’язнення.
Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у четвер, 5 березня, незаконні роботи проводили на території єдиного в Україні та одного із найбільших у Європі цеолітового родовища, розташованого поблизу Хуста. Упродовж 2022–2025 років керівник підприємства організував видобуток цеоліту поза межами спеціального дозволу на користування надрами.
«Незаконний видобуток охопив понад 3 га родовища. Для проведення робіт підозрюваний залучав сторонніх підрядників, які виконували буровибухові роботи на кар’єрі. У результаті незаконно видобуто близько 8,8 тис. тонн корисних копалин. Сума збитків, завданих державі, становить понад 11 млн грн», – зазначили у прокуратурі.
Правоохоронці не називають прізвища підозрюваного та назву заводу, причетного до незаконного видобутку. За даними джерел ZAXID.NET йдеться про Сокирницький цеолітовий завод.
За інформацією Youcontrol, власником підприємства є харків’янин Ігор Когут, а керівником – Ігор Герей. Останній також є одним із засновників ТОВ «Катіон Інвест» – фірми, яка видобувала сіль на Тереблянському родовищі. У травні 2024 року видобуток зупинився через конфлікт між співвласниками.
Директору Сокирницького цеолітового заводу інкримінують незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене з використанням службового становища шляхом вибуху, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 240 КК України). Санкція статті передбачає від 5 до 8 років ув’язнення.