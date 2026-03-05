Йдеться про Сокирницьке родовище цеоліту біля Хуста

Правоохоронці оголосили підозру директору Сокирницького цеолітового заводу, який організував незаконний видобуток копалин на понад 11 млн грн. Посадовцеві загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у четвер, 5 березня, незаконні роботи проводили на території єдиного в Україні та одного із найбільших у Європі цеолітового родовища, розташованого поблизу Хуста. Упродовж 2022–2025 років керівник підприємства організував видобуток цеоліту поза межами спеціального дозволу на користування надрами.

«Незаконний видобуток охопив понад 3 га родовища. Для проведення робіт підозрюваний залучав сторонніх підрядників, які виконували буровибухові роботи на кар’єрі. У результаті незаконно видобуто близько 8,8 тис. тонн корисних копалин. Сума збитків, завданих державі, становить понад 11 млн грн», – зазначили у прокуратурі.

Правоохоронці не називають прізвища підозрюваного та назву заводу, причетного до незаконного видобутку. За даними джерел ZAXID.NET йдеться про Сокирницький цеолітовий завод.

За інформацією Youcontrol, власником підприємства є харків’янин Ігор Когут, а керівником – Ігор Герей. Останній також є одним із засновників ТОВ «Катіон Інвест» – фірми, яка видобувала сіль на Тереблянському родовищі. У травні 2024 року видобуток зупинився через конфлікт між співвласниками.

Директору Сокирницького цеолітового заводу інкримінують незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене з використанням службового становища шляхом вибуху, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 240 КК України). Санкція статті передбачає від 5 до 8 років ув’язнення.