Пацієнтки з командою хірургів, яка їх оперувала

Проктологам Університетської лікарні ЛНМУ вдалося відновити роботу кишківника двом молодим пацієнткам, котрим через різні захворювання довелося повністю видалити товсту кишку. Оперативне втручання провели лапароскопічно. Нині жінки повертаються до звичного життя.

У 29-річної Руслани з Львівщини була делікатна проблема: під час дефекації вона помітила кров. Колоноскопія, яку зробила жінка, приголомшила. Під час обстеження у неї виявили генетичну хворобу: поліпи в товстій кишці. Якщо вчасно їх не забрати, може виникнути рак. Пацієнтка обстежила і двох дітей, у них також є це спадкове захворювання. Діти перебувають під контролем лікарів, повідомили у лікарні.

Для Руслани вихід був один – видалення товстої кишки. Її прооперували, товсту кишку видалили і сформували тонкокишковий резервуар, який зафіксували до анального каналу. І поки нова пряма кишка загоювалася, пацієнтці вивели тимчасову стому (штучний отвір для кишківника зі спеціальним мішечком, який кріпиться до живота).

Жити зі стомою некомфортно: неможливо контролювати похід до туалету, піти в магазин, гості тощо. Калоприймач на тілі викликає чимало проблем, та для Руслани цей дискомфорт закінчився через пів року. Коли рана загоїлася, хірурги провели другу операцію, під час якої забрали стому та приєднали кишківник до вже сформованої раніше прямої кишки. Пацієнтка швидко одужала та повернулася до звичного життя.

Схожу операцію перенесла і 50-річна мешканка Закарпаття. Їй дошкуляв сильний біль у спині і черевній порожнині. Під час обстеження у неї виявили рак. Львівські проктологи, до яких вона звернулася по медичну допомогу, ще раз ретельно обстежили пацієнтку, а тоді прооперували. Поліпи, а разом із ними й товсту кишку через три ракові пухлини у різних частинах, видалили. Тоді хірург з’єднав здорові кінці кишківника між собою, сформувавши анастомоз, щоб він знову працював нормально.

Зараз пацієнтка проходить хімієтерапію та живе зі стомою, та сподівається, що це тимчасові незручності. Згодом їй проведуть ще одну операцію для відновлення роботи кишківника.

«Такі операції проводимо лапароскопічно, тобто хірург працює тонкими інструментами та камерою через кілька маленьких отворів. Одночасно ми видаляємо всю товсту кишку і формуємо резервуар – нову пряму кишку. Тож відновлення пацієнта відбувається швидше, а шрами менші. Такі операції в Україні наразі проводять лише в одній із лікарень Києва і у нас», – каже проктолог, хірург-онколог Орест Прецель.

Лікарі радять вчасно проходити профілактичні огляди, щоб вчасно виявити проблему і усунути її ще до того, як вона переросте у важку недугу.