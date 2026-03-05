Пожежа сталася ввечері 4 березня у селі Вербівці Шепетівського району

У селі Вербівці Шепетівського району внаслідок пожежі в будинку загинула жінка з трьома дітьми. Одну дівчинку вдалося врятувати. Про це у четвер, 5 березня, повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Хмельницькій області.

Подія сталася ввечері 4 березня на території Ленковецької громади. Рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу у приватному будинку, де проживала жінка з чотирма дітьми. До ліквідації займання залучили два караули – 29-ї та 21-ї державних пожежно-рятувальних частин із селища Гриців та міста Шепетівка.

«Пожежу загасили на площі 100 м². На жаль, рятувальники виявили тіла загиблих: матері 1980 року народження, сина 2019 року народження та двох дівчаток 2020 і 2022 років народження», – повідомили у ДСНС.

Із палаючого будинку вдалося врятувати 7-річну дівчинку. Як уточнив ZAXID.NET речник ГУ ДСНС Хмельниччини Віталій Гричанюк, дитина не постраждала і наразі перебуває у родичів.

Причини пожежі та всі обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

Оновлено. Шепетівська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 270 КК України). Як зʼясувалося, у пожежі загинула 45-річна жінка, її син і двоє онуків.