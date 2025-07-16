Пожежа сталася вранці 16 липня у селі Ставок Луцького району

У селі Ставок Луцького району блискавка влучила у будинок, внаслідок чого виникла пожежа. На момент інциденту у приміщенні перебувала матір з трьома дітьми – сімʼя змогла самотужки вибратися у безпечне місце. Про це повідомила 16 липня пресслужба ДСНС у Волинській області.

Виклик про пожежу у селі Ставок надійшов на спецлінію 101 вранці 16 липня. Місцева жителька повідомила, що в будинок, де вона перебувала з трьома малолітніми дітьми, влучила блискавка. Виникла пожежа, проте жінка встигла вивести дітей у безпечне місце.

На місце події прибули пожежно-рятувальні бригади міста Ківерці та Олика, а також селищ Цумань та Клевань Рівненської області. О 10:00 пожежу загасили. Рятувальникам вдалося запобігти повному знищенню будівлі.

Додамо, що 8 липня у місті Шепетівка Хмельницької області внаслідок влучання блискавки загорівся Будинок молитви. У приміщенні обвалився дах, що ускладнювало її гасіння, тож рятувальники працювали майже дві години. Ніхто з людей не постраждав.