Через влучання блискавки на Хмельниччині сталась масштабна пожежа

На Хмельниччині блискавка влучила у Будинок молитви, через що у будівлі виникла пожежа. Надзвичайники гасили займання близько двох годин. Про це у середу, 9 липня, повідомили у пресслужбі ДСНС у Хмельницькій області.

Подія трапилась у вівторок, 8 липня, близько 22:00. До надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу у Будинку молитви на вулиці Пісочній у місті Шепетівка. На місці події рятувальники з’ясували, що пожежа площею 250 м² сталась через влучання блискавки.

«Гасіння ускладнювалося тим, що дах будівлі обвалився, через що утворилися осередки займання під завалами конструкцій», – йдеться у повідомленні.

Пожежу вдалося ліквідувати о 00:05. Для її гасіння залучили 15 надзвичайників та шість спецмашин. На момент пожежі у будівлі не було людей, тож ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у липні 2024 року у селі Золотолин на Рівненщині внаслідок влучання блискавки загинув 64-річний чоловік.

У червні того ж року блискавка в полі вбила 44-річного жителя Борщівської громади на Тернопільщині.