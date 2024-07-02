Тіло чоловіка без ознак життя виявила його сусідка

У понеділок, 1 липня, у селі Золотолин Костопільської громади внаслідок влучання блискавки загинув 64-річний чоловік. Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненської області.

За даними правоохоронців, під час грози 64-річний місцевий житель пішов на луг накрити сіно. Саме тоді у стіг вдарила блискавка, через що загорілася суха трава.



«Вогонь із вікна будинку побачила 81-річна матір чоловіка, яка відразу покликала на допомогу сусідку. Остання і виявила потерпілого без ознак життя, а про подію повідомила поліції», – зазначають у пресслужбі поліції.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство із приміткою «нещасний випадок»).