Фрегат «Адмірал Ессен» є носієм восьми крилатих ракет «Калібр»

Під час атаки на порт Новоросійська у ніч на 2 березня українські сили влучили у російський фрегат «Адмірал Ессен», який є носієм восьми крилатих ракет «Калібр». Про це у четвер, 5 березня, повідомили джерела видання «Бабель» у Службі безпеки.

Під час операції в ніч на 2 березня українським силам вдалося прорвати щільну та багаторівневу систему російської ППО навколо Новоросійської бухти й порту. Серед уражених цілей був фрегат «Адмірал Ессен». За словами співрозмовника, удар припав по середній надбудові корабля. У результаті вибухнули гранатомети відстрілу теплових пасток і розсіювачів радіосигналу. Також було пошкоджено комплекс радіоелектронної боротьби ТК-25, який призначений для виявлення радіолокаційного випромінювання та створення перешкод.

Крім того, під удар потрапили радари підсвічування цілей ЗР-90 «Оріх», що входять до системи наведення корабельного зенітного ракетного комплексу. За попередніми даними, також міг бути пошкоджений основний оглядовий радар «Фрегат-М2М», який відповідає за дальнє виявлення повітряних і надводних цілей.

Фото OSINT-каналу «Кіберборошно», пошкодження фрегату «Адмірал Ессен»

У СБУ зазначають, що пожежа на палубі тривала приблизно 18 годин, а корабель зазнав критичних пошкоджень. За оцінками джерел, після атаки фрегат більше не зможе застосовувати ракети «Калібр» проти України.

Раніше стало відомо, що внаслідок атаки 2 березня у порту Новоросійська було уражено морський тральщик «Валентин Пікуль», а також серйозних пошкоджень зазнали протичовнові кораблі «Єйськ» і «Касімов». Троє російських моряків загинули, ще 14 отримали поранення. Росіяни заявляли також про атаку на нафтовий термінал «Шесхаріс» тієї ночі.