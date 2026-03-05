Американська ракета AIM-9 Sidewinder

Українські винищувачі F-16 понад три тижні не мали достатньої кількості ракет американського виробництва, необхідних для перехоплення російських безпілотників та крилатих ракет. Постачання боєприпасів від партнерів призупинилось незадовго до того, як Росія розпочала свою зимову повітряну кампанію. Про це повідомило агентство Reuters в четвер, 5 березня.

За даними неназваного співрозмовника видання, найскладніша ситуація з ракетами AIM-9 Sidewinder спостерігалася в період з кінця листопада до середини грудня 2025 року.

У той час українські пілоти винищувачів F-16 виконували денні бойові вильоти й намагалися збивати ворожі дрони з роторних гармат (багатоствольна автоматична зброя з надвисоким темпом стрільби, – ред.) Однак вночі виконання таких місій є надто небезпечним.

Пілоти також намагалися використовувати ракети, які не спрацювали під час попередніх місій, сподіваючись, що вони спрацюють після технічного огляду. У деяких випадках це дало результат.

Україна також використовувала модифікації ракет AIM-9, відомі як Limas і Mike, які були вироблені в 70-х і 80-х роках минулого століття.

Reuters не змогло встановити причину дефіциту боєприпасів, а також те, чи затримки були спричинені зволіканням США, чи Європи. Одне з джерел повідомило, що іноземні партнери України поінформували Київ про відсутність запасів. При цьому не було вказано, про яких саме партнерів йдеться.

У відповідь на прохання про коментар Білого дому представник США заявив, що Вашингтон рішуче налаштований закінчити війну і підтримує Україну, продаючи американську зброю через НАТО. Він додав, що адміністрація Трампа досягла «значного прогресу» у напрямку укладення мирної угоди між Україною та Росією.

Водночас за даними Reuters, дефіцит ракет AIM-9 було покрито у грудні. Джерела видання відмовилися назвати країну або країни, що здійснили постачання, посилаючись на конфіденційність інформації.

Що відомо про ракети AIM-9 Sidewinder

AIM-9 Sidewinder вважається однією з найстаріших, найдешевших і найуспішніших ракет класу «повітря – повітря». AIM-9 надійшла на озброєння США ще в 1956 році, відтоді багаторазово вдосконалювалась і досі перебуває в серійному виробництві. Більшість модифікацій AIM-9 оснащені інфрачервоною системою самонаведення. Вартість сучасної ракети Sidewinder становить понад 400 тис. євро.

У різні роки ракету експлуатували військово-повітряні сили понад 50 країн, зокрема Велика Британія, Франція, Німеччина та Австралія. У травні 2023 року після зустрічі у форматі «Рамштайн» стало відомо, що Україна отримає від Канади 43 ракети AIM-9.

Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, Росія за зиму застосувала проти України 738 ракет, понад 14 670 керованих авіабомб та майже 19 тис. ударних безпілотників. Більшість з випущених росіянами безпілотників виявилися російсько-іранськими «шахедами».

Ворог бив по енергетичній та газовій інфраструктурі України, а також по логістиці, зокрема по залізниці.