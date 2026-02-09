Для прикриття зловмисниця орендувала приміщення офісного центру

Служба безпеки України викрила 60-річну жительку Хмельницької області, яка співпрацювала з російськими спецслужбами та встановлювала замасковані відеокамери для коригування ударів по регіону. За державну зраду їй загрожує довічне ув’язнення. Про це у понеділок, 9 лютого, повідомила пресслужба СБУ.

За даними контррозвідки, жінка шпигувала за місцями базування українських військових. Вона отримала завдання встановлювати приховані відеокамери поблизу об’єктів, де могли перебувати підрозділи Сил оборони.

Після монтажу обладнання агентка мала надати російським спецслужбам віддалений доступ до відео. За допомогою таких «відеопасток» окупанти планували в режимі реального часу коригувати повітряні удари по українських захисниках. Співробітники СБУ затримали жінку під час першої спроби встановлення шпигунського обладнання поблизу військового об’єкта.

Слідство встановило, що мешканка Хмельниччини потрапила у поле зору російських спецслужб ще до початку повномасштабного вторгнення, коли відвідувала Росію. На початку 2026 року з нею в телеграмі зв’язався співробітник ФСБ і запропонував співпрацю в обмін на допомогу з виїздом до країни-агресора.

Після вербування жінка придбала через інтернет відеокамеру та орендувала приміщення на верхньому поверсі офісного центру, прикриваючись нібито наданням косметичних послуг. Звідти вона встановила камеру з дистанційним доступом для ФСБ.

Під час обшуків у підозрюваної вилучили шпигунське обладнання та смартфон, за допомогою якого вона підтримувала зв’язок із куратором від російської спецслужби.

Слідчі СБУ повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вона перебуває під вартою. У разі доведення вини їй загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.