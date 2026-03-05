Міністерство охорони здоров’я провело перевірки та скасувало висновки щодо встановлення груп інвалідності 33 прокурорам на Хмельниччині. Перевірки ініціювали після скандалу з викриттям голови обласної медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи на корупційній схемі.

Як ідеться у відповіді МОЗ на запит «Суспільного», загалом комісія переглянула 68 із 78 справ щодо встановлення груп інвалідності прокурорам із Хмельницької області. За результатами перевірки:

чотирьом прокурорам підтвердили групу інвалідності;

33 прокурорам скасували інвалідність, інформацію про них передали правоохоронцям;

23 прокурорам змінили групу інвалідності;

вісьмом прокурорам змінили термін дії групи.

«За інформацією, наданою Департаментом охорони здоров’я Хмельницької ОВА, сім справ було вилучено представниками правоохоронних органів, починаючи з 2023 року, в межах кримінальних проваджень. Знищено або не збереглась одна справа. По двох справах Інститут зробив запит до структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської військових адміністрацій», – повідомили у відповіді на запит.

Нагадаємо, керівниця медико-соціальної експертної комісії Хмельниччини Тетяна Крупа, вдома у якої знайшли 6 млн доларів готівкою, допомогла оформити інвалідність 50 прокурорам та їхнім близьким родичам.

Після оприлюднення цієї інформації українським журналістом Юрієм Бутусовим Офіс Генерального прокурора повідомив про початок службового розслідування. Пізніше МОЗ провело перевірки та скасувало висновки щодо встановлення груп інвалідності 74 військовозобов'язаним на Хмельниччині.