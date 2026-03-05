Митника затримали під час отримання частини хабаря

Львівський апеляційний суд переглянув вирок за хабар інспектору відділу митного оформлення № 3 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці Ігорю Конічковському та призначив 68 тис. грн штрафу.

Ігоря Конічковсього разом із іншим інспектором митного поста «Рава-Руська» Євгенієм Іссаєвим викрили під час отримання хабаря у квітні 2025 року. За версією слідства, за хабарі митники забезпечували безперешкодні процедури при ввезені на територію України автомобілів.

Правоохоронці зафіксували кілька випадків отримання хабарів від водіїв, які ввозили в Україну автомобілі на загальну суму 38 тис. грн. Ігоря Конічковського затримали під час другої частини хабаря у розмірі 23 тис. грн.

У листопаді 2025 року Жовківський районний суд визнав митника винним за ч. 1 ст. 368 ККУ і призначив 17 тис. грн штрафу. Однак прокуратура оскаржила вирок в апеляції, вимагаючи у чотири рази більший штраф, оскільки призначений вироком штраф значно менший за хабар, який отримав митник.

24 лютого Львівський апеляційний суд скаргу прокуратури задовольнив і виніс новий вирок, яким призначив Ігорю Конічковському 68 тис. грн штрафу. Цей вирок можна оскаржити в касації.