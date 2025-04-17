Двох інспекторів митного поста «Рава-Руська» затримали на робочому місці

У понеділок, 14 квітня, поліцейські спільно з СБУ викрили на хабарі двох державних інспекторів митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці Ігоря Конічковського та Євгенію Іссаєву. 17 квітня у прокуратурі та поліції Львівщини повідомили, що затриманим оголосили підозри.

За версією правоохоронців, посадовці митниці вимагали та одержавили від громадянина загалом 56 тис. грн за нестворення перешкод у ввезенні на територію України автомобілів, що підлягають розмитненню. Державного інспектора Ігоря Конічковського затримали під час одержання другої частини хабаря у розмірі 23 тис. грн.

«Правоохоронці задокументували факти одержання фігурантами неправомірної вигоди на загальну суму 56 тис. грн під час проведення митних формальностей щодо автомобілів, ввезених на автовозах в Україну. Один з інспекторів був затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України після одержання частини неправомірної вигоди у сумі 23 тис. грн від водія автовоза», – йдеться в повідомленні поліції.

Затримання на хабарі митників у Раві-Руській

У СБУ Львівщини зазначили, що за корупційною схемою кожна ввезена автівка обкладалася «даниною», яка осідала в кишенях інспекторів.

Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, затриманими виявилися державні інспектори митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці Ігор Конічковський та Євгенія Іссаєва. Їм повідомили про підозру у хабарництві (ч.3 ст.368 ККУ). Санція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки та з конфіскацією майна.