Молдова знову може почати закуповувати українську птицю

Експорт українського м’яса птиці до Молдови відновиться після проходження лабораторних досліджень у Європейському Союзі. За домовленістю між Держпродспоживслужбою України та Національним агентством з безпечності харчових продуктів Молдови, десять зразків сироватки крові української продукції перевірять на відповідність стандартам безпеки. Про це повідомила пресслужба Держпродспоживслужби 5 березня.

Під час зустрічі сторони погодили чіткий план відновлення експорту замороженого та охолодженого м’яса птиці. Для початку постачання українські підприємства, які працюють за закритим циклом і мають власні бійні, повинні надіслати до лабораторій ЄС 10 зразків сироватки крові для тестування. Експорт відновлять одразу після підтвердження безпечності продукції, а згодом узгодять частоту та умови подальших лабораторних перевірок.

«Україна вже відправила репрезентативні зразки для досліджень, щоб пришвидшити процес відновлення постачань», – повідомило відомство.

Що відомо про призупинення імпорту?

26 січня 2026 року Молдова призупинила імпорт українського м’яса птиці через виявлення метронідазолу – лікарського препарату, забороненого для використання у тваринництві. В Україні після цього розпочали державну перевірку – метронідазол виявили лише в одному зразку кормів, а саме м’ясо птиці відповідало стандартам безпеки.

Як пише Forbes Ukraine, у 2025 році Україна експортувала до Молдови 18 400 тонн м’яса птиці на суму 32,7 млн доларів. Загалом експорт української курятини за підсумками року склав близько 458 100 тонн, що принесло країні понад 1,1 млрд доларів.

Основними покупцями українського м’яса птиці були Нідерланди (17,4% експорту, 79 700 т), Велика Британія (11,9%, 54 500 т), Саудівська Аравія (9,9%, 45 400 т) та Словаччина (7,6%, 34 800 т). Близько 76% імпорту м’яса птиці в Молдову останніми роками припадало на Україну.