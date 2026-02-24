Експорт волоського горіха майже зупинився

Експорт волоського горіха з України у 2025 році скоротився майже на 90% порівняно із середнім показником за попередні п’ять років і становив лише 9,2 млн доларів. Про це повідомив президент Української горіхової асоціації Геннадій Юдін.

За його словами, ключовою причиною падіння стало запровадження у грудні 2024 року режиму експортного забезпечення, який передбачає додаткові вимоги до контролю та встановлення мінімальних цін на горіхи у шкаралупі й очищене ядро. Фактично це заблокувало офіційні поставки за кордон. Зокрема, експорт очищеного горіха торік впав на 97%, а у шкаралупі – на 76%.

Попри наявність достатнього врожаю та вигідну логістику Україна швидко втрачає позиції одного зі світових лідерів. У 2020–2024 роках країна експортувала понад 160 тис. тонн горіхів на суму 461,4 млн доларів – у середньому 92,2 млн доларів на рік. Це забезпечувало близько третини валютної виручки всієї садівничої галузі.

Водночас у 2025 році, на тлі рекордного імпорту волоського горіха до ЄС на понад 1 млрд євро, українська частка склала лише 6,8 млн євро. Україна також майже втратила ринок Грузії, де раніше входила до трійки найбільших постачальників. Натомість лідерами там стали Китай (7,9 млн доларів) та Узбекистан (4,2 млн доларів).

Водночас світовий попит на волоський горіх продовжує зростати. Зокрема, споживання в ЄС за останнє десятиліття збільшилося на 75%. Однак українська галузь, за словами Юдіна, стає дедалі менш рентабельною.

В асоціації наголосили на необхідності термінових змін у нормативній базі щодо оформлення первинних документів на горіхи, зібрані в домогосподарствах. Адже понад 90% врожаю формується саме на присадибних ділянках, у лісосмугах і польових насадженнях, а відсутність простого механізму їх легалізації створює бар’єри для офіційного експорту.

За словами Юдіна, без вирішення цієї проблеми легальний бізнес і надалі втрачати рентабельність, інвестиційна привабливість сектору знижуватиметься, а конкуренти витіснятимуть Україну з ринку.

За даними дослідження KSE «Горіхова промисловість України», у 2024–2025 роках країна посідає четверте місце у світі за обсягами виробництва волоського горіха – близько 101 тис. тонн. Попереду – Китай (1,5 млн тонн, 56% світового виробництва), США (607 814 тонн, 23%) та Чилі (195 тис. тонн, 7%). Частка України на глобальному ринку становить приблизно 4%.

У 2023 році експорт українського волоського горіха сягнув 77 млн доларів, причому 72% поставок припадало на очищене ядро, яке приблизно вчетверо дорожче за горіх у шкаралупі. Основними покупцями залишаються країни ЄС (58% валютної виручки), а також Туреччина, Франція та Румунія.

Водночас інтеграції на європейський ринок перешкоджають проблеми з якістю продукції, зокрема, випадки плісняви, нерівномірного сушіння та ризики афлатоксинів. Для вирішення цих питань галузі необхідні інвестиції в модернізацію переробки та дотримання стандартів ЄС.