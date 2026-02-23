Експорт українського гороху під тиском

Український горох стикається зі зниженням експортних можливостей одразу на двох стратегічних ринках – в Індії та Туреччині. Перша відновила імпортне мито, а друга почала закуповувати дешевшу продукцію російського походження. Це посилило конкуренцію та обмежило можливості українських постачальників уже в середині сезону, повідомляє Latifundist.com.

У листопаді 2025 року уряд Індії повернув 30% мито на імпорт жовтого гороху, скасувавши попередній режим нульової ставки. Такий крок спрямований на підтримку внутрішніх цін і захист місцевих виробників.

Як пояснив керівник відділу закупівель Risoil Ukraine Олексій Мірошников, щорічне споживання гороху в Індії становить близько 4 млн тонн, а перехідні запаси на початку 2025 року оцінювалися приблизно у 1,4 млн тонн. За наявності таких обсягів країна не відчуває нестачі продукції та обмежує імпорт.

Водночас Туреччина, яка торік була найбільшим покупцем українського гороху, скоротила закупівлі й переорієнтувалася на дешевший російський товар.

За словами Мірошникова, через обмежений доступ до європейського ринку російські постачальники активніше виходять на ринки Туреччини, Китаю та інших країн Азії, пропонуючи нижчі ціни. Це посилює конкуренцію та витісняє українську продукцію. Крім того, на ринках Близького Сходу український горох також конкурує з постачальниками з Росії та Канади.

Як наслідок, українські експортери стикаються зі звуженням можливостей збуту та зростанням цінового тиску на ключових зовнішніх ринках.

Як писав ZAXID.NET, аграрна продукція залишається ключовим складником українського експорту – вона формує 56% усіх зовнішніх поставок. Та, у 2025 році значно змінилася географія збуту, Україна наростила присутність на альтернативних ринкахю