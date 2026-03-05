На Ботанічній набережній планують звести ЖК і дамбу з прогулянковою терасою

У середу, 4 березня, мешканка Ужгорода Валентина Непійпова зареєструвала електронну петицію з вимогою скасувати рішення міської ради про розроблення детального плану території, обмеженої вулицями Августина Волошина, Івана Ольбрахта, Академіка Шпеника, Ботанічною набережною та площею Євгена Фенцика. За добу петиція зібрала понад 370 підписів з 250 необхідних для розгляду Ужгородською мерією.

Йдеться про розробку містобудівної документації, яка передбачає будівництво нової берегозахисної дамби з прогулянковою терасою на Ботанічній набережній в історичному центрі Ужгорода. Проєкт ДПТ розглянули на громадських слуханнях 11 грудня 2025 року і через низку зауважень громадськості винесли на обговорення погоджувальної комісії 23 лютого.

Напередодні засідання комісії на Ботанічній набережній розпочалися підготовчі роботи до будівництва елітного ЖК, а під час сесії міської ради депутат Валентин Штефаньо заявив про погрози від забудовника і колишнього депутата Івана Волошина.

Виявилося, що серед членів погоджувальної комісії, яка розглядатиме детальний план, – родичі та бізнес-партнери забудовника. Через це під тиском громадськості засідання 23 лютого перенесли.

«На громадських слуханнях стало відомо, що розробнику ДПТ не надали достовірні вихідні дані. Прибережна захисна смуга річки Уж не встановлена і не внесена до Державного земельного кадастру. Так само, як і охоронна зона Ботанічного саду та будівлі фізичного факультету УжНУ. Окремої уваги заслуговує проєктне “знищення” Ужгородської міської залізниці, що є прямим порушенням розпорядження Кабінету Міністрів України», – йдеться в електронній петиції.

За петицію з вимогою скасувати рішення Ужгородської міської ради станом на четвер, 5 березня, проголосували 374 мешканці міста. Тепер на електронний документ має відреагувати мерія.

У відповідь на запит ZAXID.NET в Ужгородській міській раді підтвердили, що у червні 2025 року зареєстрували містобудівні умови на реконструкцію п’яти будинків в один – з вбудованими приміщеннями комерційного призначення у Ботанічному провулку.

Замовником виступає компанія «Ботанік Девелопмент», яка належить Владиславу Волошину – сину ексдепутата Ужгородської міської ради Івана Волошина. Владислав Волошин є членом погоджувальної комісії з розробки містобудівної документації на Ботанічній набережній.